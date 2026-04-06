Francúz Seixas víťazom 1. etapy pretekov Okolo Baskicka
Autor TASR
Bilbao 6. apríla (TASR) - Francúzsky cyklista Paul Seixas sa stal víťazom pondelňajšej 1. etapy pretekov Okolo Baskicka. Jazdec tímu Decathlon triumfoval v individuálnej časovke na 13,8 km v uliciach Bilbaa suverénne s náskokom 23 sekúnd pred svojím krajanom Kevinom Vauquelinom. Tretí skončil Rakúšan Felix Grossschartner (+27).
Seixas potvrdil svoje časovkárske kvality. Od úvodných metrov nasadil rýchle tempo a dokázal ho udržať až do cieľa. Za francúzskym tínedžerom v baskickej metropole výrazne zaostali aj lídri tímu Bora-hansgrohe a spolufavoriti Slovinec Primož Roglič s Nemcom Florianom Lipowitzom. V utorok je na programe 2. etapa z Pamplony do Astitzu dlhá 164 km.
