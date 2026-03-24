Francúz Treille nahradil Varaďu na poste trénera Vítkovíc
Autor TASR
Praha 24. marca (TASR) - Václav Varaďa už nie je tréner hokejistov HC Vítkovice Ridera. Vedenie českého extraligového klubu s ním ukončilo spoluprácu a na post hlavného kouča angažovalo Francúza Yoricka Treilleho.
Varaďa viedol mužstvo iba 14 mesiacov. Vítkovice so slovenským kapitánom Marekom Hrivíkom a obrancom Samuelom Kňažkom obsadili v základnej časti najvyššej českej súťaže 11. priečku a v play off o štvrťfinále ich vyradili Karlove Vary už po troch zápasoch. Asistentmi 45-ročného Treilleho budú Pavel Trnka, Radek Philipp a Luděk Krayzel, post trénera brankárov prevezme Martin Prusek. „Vedenie klubu stavia na klubovú identitu, všetci z novozloženého trénerského štábu majú hráčsku či trénerskú kariéru spojenú s vítkovickou organizáciou. Novozložená pätica trénerov bude chcieť do svojho tímu priniesť bojovnosť, klubovú hrdosť a v neposlednom rade posunúť A-tím na vyššie priečky,“ uvádza sa na oficiálnej webstránke českého klubu.
Treille, ktorý je momentálne tréner francúzskeho národného tímu, vo Vítkoviciach pôsobil ako hráč v rokoch 2008 až 2010. V extralige hral aj za Spartu Praha a Chomutov.
