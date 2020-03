Francúz zabehol maratón na balkóne: Premýšľal som nad mnohým

Toulouse 23. marca (TASR) - Francúz Elisha Nochomovitz vzdal hold zdravotníkom, ktorí bojujú v prvej línii proti koronavírusu, zabehnutím maratónu bez toho, aby opustil sedem metrov dlhý balkón. Trvalo mu to 6 hodín a 48 minút.



Vo Francúzsku nezaviedli zákaz výchádzania, no Nochomovitz nechcel opustiť karanténu. "Chcel som zistiť, či ešte dokážem zabehnúť maratón. Keby malo podobnú myšlienku viac ľudí a všetci by sme sa stretli vonku, ničomu by to nepomohlo. Odporúčanie, že by sme mali zostať doma, by sa minulo účinkom," vysvetlil rekreačný bežec svoj nápad.



Obyvateľ predmestia Toulouse prezradil, že nebol schopný spočítať, koľkokrát sa musel na balkóne otočiť, no jeho mozog pracoval na plné obrátky. "Premýšľal som nad mnohými vecami. O zdravotníkoch, našich skutočných hrdinoch. Nad tým, čo sa teraz stane, keď sa svet zastavil a spolu s ním aj finančný sektor, či šport. Mohli sme sa poučiť z histórie a vojen, no táto situácia je mimo nášho chápania," citoval Nochomovitza denník The Guardian.