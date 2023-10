Francúz Zarco si na VC Austrálie pripísal premiérový triumf

Veľká cena Austrálie MotoGP - výsledky:



1. Johann Zarco (Fr./Ducati-Pramac) 40:39,446 s,

2. Francesco Bagnaia (Tal./Ducati) +0,201 s,

3. Fabio Di Giannantonio (Tal./Ducati) +0,477,

4. Brad Binder (JAR/KTM) +0,816,

5. Jorge Martin (Šp./Ducati-Pramac) 1,008,

6. Marco Bezzecchi (Tal./Ducati-VR46) 8,827



Poradie MS (po 16 z 20 pretekov):



1. Bagnaia 366 bodov,

2. Martin 339,

3. Bezzecchi 293,

4. Binder 224,

5. Zarco 187,

6. Aleix Espargaro (Šp./Aprilia) 185







Phillip Island 21. októbra (TASR) - Francúzsky motocyklový pretekár Johann Zarco sa stal víťazom sobotňajších dramatických pretekov VC Austrálie Moto GP. Jazdec tímu Ducati-Pramac v poslednom kole predstihol Francesca Bagnaiu a do cieľa prišiel s náskokom 201 tisícin sekundy. Talian z tímu Ducati si však udržal prvú priečku celkového hodnotenia.Tridsaťtriročný Zarco si pripísal vôbec prvý triumf v MotoGP.tešil sa po pretekoch Francúz podľa AFP.Hlavné preteky VC Austrálie sa presunuli z nedele na sobotu a vymenili so šprintom, ktorého konanie je neisté, keďže sa v dejisku očakáva vytrvalý dážď a vietor. Bagnaia na čele SP zvýšil náskok pred Jorgem Martinom na 27 bodov. Španiel prišiel do cieľa na 5. priečke.