Francúzi aj napriek prehre s Tuniskom vyhrali skupinu pred Austráliou

MS D-skupina - 3. kolo:

Tunisko - Francúzsko 1:0 (0:0)



Gól: 58. Khazri, ŽK: Kechrida (Tun.), Rozhodovali: Conger (N. Zél.) - Makasini (Tonga), Rule (N. Zél.), 43.627 divákov.



Tunisko: Dahmen - Ghandri, Meriah, Talbi - Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul - Slimane (83. Abdi), Khazri (60. Jebali), Ben Romdhane (74. Chaaleli)

Francúzsko: Mandanda - Fofana (73. Griezmann), Konate, Varane (63. Saliba), Disasi - Guendouzi (79. Dembele), Tchouameni, Camavinga - Veretout (63. Rabiot), Kolo Muani, Coman (63. Mbappe)

Al Raján 30. novembra (TASR) - Futbalisti Francúzska postúpili do osemfinále MS 2022 v Katare z pozície víťazov D-skupiny. V stredajšom zápase s Tuniskom im k spečateniu prvenstva neublížila ani prehra 0:1. Obhajcovia titulu nazbierali v troch stretnutiach šesť bodov rovnako ako druhá Austrália, ktorá sa vďaka víťazstvu 1:0 nad Dánskom tiež predstaví vo vyraďovacej fáze.Francúzi si v osemfinále zmerajú sily v nedeľu 4. decembra o 16.00 SEČ v Dauhe s druhým tímom z C-skupiny. Austráliu čaká deň predtým o 20.00 SEČ v Al Rajáne víťaz "céčka".S výhľadom na vyraďovaciu fázu nenastúpili Francúzi v najsilnejšom zložení. Iba na lavičke náhradníkov začali Lloris, Pavard, Rabiot i ofenzívne esá Giroud, Griezmann a Mbappe. Šanca Tunisanov na postup viedla cez triumf nad "Les Bleus", súčasne im však musel zahrať do kariet výsledok druhého zápasu medzi Austráliou a Dánskom. Africký zástupca začal aktívne a už v 8. minúte skóroval, Ghandri však usmernil Khazriho center do siete z ofsajdovej pozície a gól nemohol platiť. Francúzom viazla súhra, čo súper využil a v prvom polčase im robil problémy. Slimane sa v 17. minúte predral do šestnástky, no pošmykol sa a následne Ben Romdhane mieril len do bočnej siete. Až v 25. minúte dal o sebe prvýkrát vedieť aj favorit a líder skupiny. Fofana po rýchlom brejku našiel Comana, ale ten sa horším prvý dotykom dostal do ťažšieho uhla a netrafil bránu. Po zlom odkope Varanea sa dostal k strele z 22 m Khazri a preveril pozornosť Mandandu, ani táto situácia však zmenu skóre nepriniesla.V 58. minúte sa už Tunisania mohli tešiť. Khazri po vyhratom osobnom súboji svojho spoluhráča prešiel až k šestnástke a krížnou strelou prekonal Mandandu - 1:0. Vo virtuálnom poradí sa dostali pred Austráliu, ale iba na chvíľu, pretože "protinožci" dali gól Dánom. Francúzsky kouč sa snažil oživiť mdlú hru svojho tímu striedaniami. Na trávnik prišli Rabiot, Mbappe a neskôr aj Griezmann s Dembelem. Obraz hry sa však príliš nezmenil, tlak favorita bol iba platonický. Až v závere riadne "prihorievalo" pred šestnástkou Tuniska, pričom z poslednej akcie zápasu sa Francúzom predsa len podarilo skórovať. Premiérovo sa na šampionáte presadil Griezmann a rozhodca po jeho vyrovnávajúcom góle ukončil zápas. Pri odchode do šatní však ešte išiel overiť situáciu cez VAR, ktorý odhalil ofsajd Francúzov a novozélandský arbiter za kurióznych okolností ich gól neuznal. Aj keby však platil, nijako by neovplyvnil postupové počty.1. Francúzsko 3 2 0 1 6:3 6*2. Austrália 3 2 0 1 3:4 6*3. Tunisko 3 1 1 1 1:1 44. Dánsko 3 0 1 2 1:3 1* - postup do osemfinále