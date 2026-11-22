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Francúzi Arribage s Olivettim víťazmi štvorhry na turnaji majstrov
Pre Francúzov je to životný úspech.
Autor TASR
Turín 22. novembra (TASR) - Francúzski tenisti Theo Arribage s Albanom Olivettim sa stali víťazmi štvorhry na turnaji majstrov v Turíne. Vo finále zdolali ako nasadené šestky turnajové štvorky Salvádorčana Marcela Arevala s Chorvátom Matem Pavičom 3:6, 7:6 (2), 10:6. Pre Francúzov je to životný úspech.
turnaj majstrov v Turíne
štvorhra - finále:
Theo Arribage, Albano Olivetti (Fr.-6) - Marcelo Arevalo, Mate Pavič (Sal./Chor.-4) 3:6, 7:6 (2), 10:6
štvorhra - finále:
Theo Arribage, Albano Olivetti (Fr.-6) - Marcelo Arevalo, Mate Pavič (Sal./Chor.-4) 3:6, 7:6 (2), 10:6