Francúzi Beaudryová s Cizeronom zvíťazili v tancoch
Striebro si s tesnou stratou vybojovali reprezentanti USA Madison Chocková a Evan Bates, bronzové medaily si odniesli Kanaďania Piper Gillesová a Paul Poirier.
Autor TASR
Miláno 12. februára (TASR) - Francúzski krasokorčuliari Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron získali zlaté medaily v súťaži tanečných párov na ZOH v Miláne. Striebro si s tesnou stratou vybojovali reprezentanti USA Madison Chocková a Evan Bates, bronzové medaily si odniesli Kanaďania Piper Gillesová a Paul Poirier.
Beaudryová s Cizeronom tvoria tanečný pár iba rok. Zlatú medailu získali po tom, čo dostali 225,82 bodov za vystúpenie na pesničku The Whale. Pre Cizerona ide o obhajobu zlatej medaily zo ZOH 2022 v Pekingu, na ktorých triumfoval v rovnakej disciplíne s vtedajšou tanečnou partnerkou Gabriellou Papadakisovou.
Šancu na zlato mali aj Američania Chocková s Batesom, ktorí takisto predviedli efektné vystúpenie, na ktoré si zvolili skladbu Paint It Black v rytme tanga. Vysoké ambície mali aj Kanaďania Gillesová s Poirierom, ktorí dostali za svoju jazdu 217,74 bodov. Tiež sa vyhli vážnejšej chybe, no napokon to nestačilo na lepšiu než bronzovú pozíciu.
ZOH 2026, krasokorčuľovanie
tance na ľade - voľné tance
1. Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron (Fr.) 225,82 bodov, 2. Madison Chocková, Evan Bates (USA) 224,39, 3. Piper Gillesová, Paul Poirier (Kan.) 217,74, 4. Charlene Guignardová, Marco Fabbri (Tal.) 209,58, 5. Emilea Zingasová, Vadym Kolesnik (USA) 206,72, 6. Allison Reedová, Saulius Ambrulevičius (Lit.) 204,66, 7. Lilah Fearová, Lewis Gibson (V. Brit.) 204,32, 8. Evgenija Loparevová, Geoffrey Brissaud (Fr.) 203,68, 9. Olivia Smartová, Tim Dieck (Šp.) 201,49, 10. Marjorie Lajoieová, Zachary Lagha (Kan.) 199,80
