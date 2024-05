Francúzi, Briti a Američania obsadia v Paríži všetky štafety

Nassau 5. mája (TASR) - Atléti Francúzska, Veľkej Británie a USA budú na olympijských hrách v Paríži štartovať vo všetkých piatich štafetových disciplínach. Rozhodlo sa o tom v noci na nedeľu v rozbehoch na MS štafiet v bahamskom Nassau. V štafete 4x100 m mužov si účasť pod piatimi kruhmi vybojovali aj obhajcovia zlata Taliani na čele s víťazom najkratšieho šprintu v Tokiu Marcellom Jacobsom.



V Paríži bude vo všetkých disciplínach štartovať 16 štafiet, v Nassau sa bojovalo o 14 miesteniek, zvyšné dve budú patriť najlepším družstvám z rebríčka Svetovej atletiky. Z favorizovaných tímov nezískali istotu štartu v Paríži predovšetkým Jamajčanky na 4x100 m. Obhajkyne zlata nemali v metropole Bahám k dispozícii svoje opory, neprišli Shelly-Ann Fraserová Pryceová, Shericka Jacksonová a ani Elaine Thompsonová-Herahová.



Američania nastúpili v krátkej štafete v kvalitnej zostave, štvorica Courtney Lindsey, Kenneth Bednarek, Kyree King a Noah Lyles, zabehla už v rozbehu 37,49 s a dostala sa medzi najlepšiu osmičku, ktorá mala účasť v Paríži už pred finále MS štafiet istú. "Veľmi často som v kariére bežal na druhom úseku. Je to v poriadku, no nič sa nevyrovná pocitu preťať cieľovú čiaru ako finišman," povedal po pretekoch podľa AFP Lyles, úradujúci majster sveta na stovke i dvojstovke.



Taliani využili v Tokiu zaváhanie Američanov, ktorí nezvládli odovzdávku v rozbehu a Jacobs sa tak stal dvojnásobným olympijským šampiónom. V Nassau bežali v rozbehu spoločne s Američanmi a dosiahli o 0,65 s horší čas, čo stačilo na postup do finále. "Chceli sme si vybojovať účasť na olympiáde už v rozbehu a vyhnúť sa dráme. Podarilo sa a ukázalo sa, že máme dobrý tím," pochvaľoval si Jacobs.