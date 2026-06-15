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Francúzi chcú hrať pre Deschampsa, na úvod ich čaká Senegal
Deschamps, ktorý s „Les Bleus“ získal titul ako hráč aj ako kouč, chce po šampionáte ukončiť 14-ročnú éru na lavičke národného tímu.
Autor TASR
New York 15. júna (TASR) - Francúzskych futbalových reprezentantov čaká na 23. majstrovstvách sveta posledný turnaj pod vedením trénera Didiera Deschampsa. Francúz, ktorý s „Les Bleus“ získal titul ako hráč aj ako kouč, chce po šampionáte ukončiť 14-ročnú éru na lavičke národného tímu. Jedni z najväčších favoritov na celkový triumf vstúpia do bojov I-skupiny v utorok o 21.00 SELČ proti Senegalu.
Deschamps nie je šoumen a ani nie je známy búrlivou či zabávačskou povahou, ale Francúzsku priniesol stabilitu a úspechy. Po majstrovskom titule v roku 2018 doviedol o štyri roky neskôr mužstvo až do finále, v ktorom podľahlo Argentíne v jedenástkovom rozstrele. Na ME 2024 v Nemecku zase Francúzov v semifinále vyradili neskorší šampióni Španieli. „Nepočítam každý deň, ale užívam si každý deň. Nie som typ, ktorý sa obzerá späť. Zaujíma ma to, čo sa deje tu a teraz, a predovšetkým to, čo ešte len príde,“ uviedol 57-ročný kormidelník pred svojím posledným šampionátom vo funkcii trénera Francúzska.
Kapitán reprezentácie Kylian Mbappe mu chce pripraviť rozlúčku bez sentimentu, zato s trofejou. „Najlepší spôsob, ako mu vzdať poctu, je vyhrať majstrovstvá sveta. Pretože on miluje víťazstvá. Preto sa postaráme o to, aby zažil najlepší svetový šampionát vôbec,“ prisľúbil útočník, na ktorého je vo francúzskom tíme vyvíjaný najväčší tlak. Po nevydarenej sezóne Realu Madrid čelí kritike doma aj v zahraničí, hoci za španielsky klub nastrieľal počas sezóny 42 gólov vo všetkých súťažiach.
Francúzsko má papierovo jednu z najsilnejších ofenzív na turnaji. Okrem Mbappeho sú na súpiske úradujúci držiteľ Zlatej lopty Ousmane Dembele z Paríža St. Germain či krídelník Bayernu Mníchov Michael Olise. Francúzsky kapitán môže atakovať historických 16 gólov Nemca Miroslava Kloseho na MS, na vyrovnanie tejto méty mu chýbajú štyri presné zásahy. Jeden gól ho delí od národného rekordu Oliviera Girouda (57). „Samozrejme, že chcem pokračovať v písaní histórie. Ale predovšetkým sa chcem vrátiť do Francúzska s trofejou,“ poznamenal Mbappe.
Senegal však nebude ľahký súper. V januári zdolal vo finále Afrického pohára národov Maroko 1:0 po predĺžení, aj keď Africká futbalová konfederácia (CAF) mu titul dodatočne odobrala pre porušenie pravidiel turnaja, keďže hráči na protest proti rozhodnutiam hlavného arbitra v závere zápasu opustili hraciu plochu. Senegalčania sa odvolali na Športový arbitrážny súd (CAS), ale verdikt ešte nepadol.
Tréner tímu Pape Thiaw má k dispozícii hráčov ako Sadio Mane (Al-Nassr), Nicolas Jackson (Bayern Mníchov) či Kalidou Koulibaly (Al-Hilal). Pred stretnutím s Francúzskom má zdravý rešpekt, ale nebojí sa. „Vždy je potešením hrať proti Francúzsku. Je to krajina, ktorú dobre poznáme,“ povedal kouč, ktorý sa do Francúzska presťahoval vo veku 17 rokov: „Pre mňa je to môj druhý domov. Toto nebude ľahký zápas. Ak čo len na sekundu stratím vieru, že môžem so Senegalom vyhrať majstrovstvá sveta, odstúpim z funkcie.“ Duel sa odohrá na Štadióne MetLife v East Rutherforde v štáte New Jersey, kde sa 19. júla uskutoční aj finále.
Deschamps nie je šoumen a ani nie je známy búrlivou či zabávačskou povahou, ale Francúzsku priniesol stabilitu a úspechy. Po majstrovskom titule v roku 2018 doviedol o štyri roky neskôr mužstvo až do finále, v ktorom podľahlo Argentíne v jedenástkovom rozstrele. Na ME 2024 v Nemecku zase Francúzov v semifinále vyradili neskorší šampióni Španieli. „Nepočítam každý deň, ale užívam si každý deň. Nie som typ, ktorý sa obzerá späť. Zaujíma ma to, čo sa deje tu a teraz, a predovšetkým to, čo ešte len príde,“ uviedol 57-ročný kormidelník pred svojím posledným šampionátom vo funkcii trénera Francúzska.
Kapitán reprezentácie Kylian Mbappe mu chce pripraviť rozlúčku bez sentimentu, zato s trofejou. „Najlepší spôsob, ako mu vzdať poctu, je vyhrať majstrovstvá sveta. Pretože on miluje víťazstvá. Preto sa postaráme o to, aby zažil najlepší svetový šampionát vôbec,“ prisľúbil útočník, na ktorého je vo francúzskom tíme vyvíjaný najväčší tlak. Po nevydarenej sezóne Realu Madrid čelí kritike doma aj v zahraničí, hoci za španielsky klub nastrieľal počas sezóny 42 gólov vo všetkých súťažiach.
Francúzsko má papierovo jednu z najsilnejších ofenzív na turnaji. Okrem Mbappeho sú na súpiske úradujúci držiteľ Zlatej lopty Ousmane Dembele z Paríža St. Germain či krídelník Bayernu Mníchov Michael Olise. Francúzsky kapitán môže atakovať historických 16 gólov Nemca Miroslava Kloseho na MS, na vyrovnanie tejto méty mu chýbajú štyri presné zásahy. Jeden gól ho delí od národného rekordu Oliviera Girouda (57). „Samozrejme, že chcem pokračovať v písaní histórie. Ale predovšetkým sa chcem vrátiť do Francúzska s trofejou,“ poznamenal Mbappe.
Senegal však nebude ľahký súper. V januári zdolal vo finále Afrického pohára národov Maroko 1:0 po predĺžení, aj keď Africká futbalová konfederácia (CAF) mu titul dodatočne odobrala pre porušenie pravidiel turnaja, keďže hráči na protest proti rozhodnutiam hlavného arbitra v závere zápasu opustili hraciu plochu. Senegalčania sa odvolali na Športový arbitrážny súd (CAS), ale verdikt ešte nepadol.
Tréner tímu Pape Thiaw má k dispozícii hráčov ako Sadio Mane (Al-Nassr), Nicolas Jackson (Bayern Mníchov) či Kalidou Koulibaly (Al-Hilal). Pred stretnutím s Francúzskom má zdravý rešpekt, ale nebojí sa. „Vždy je potešením hrať proti Francúzsku. Je to krajina, ktorú dobre poznáme,“ povedal kouč, ktorý sa do Francúzska presťahoval vo veku 17 rokov: „Pre mňa je to môj druhý domov. Toto nebude ľahký zápas. Ak čo len na sekundu stratím vieru, že môžem so Senegalom vyhrať majstrovstvá sveta, odstúpim z funkcie.“ Duel sa odohrá na Štadióne MetLife v East Rutherforde v štáte New Jersey, kde sa 19. júla uskutoční aj finále.
Utorok, 16. júna, 21.00 SELČ
Štadión MetLife (East Rutherford)
I-skupina, 1. kolo
Francúzsko - Senegal, rozhodujú: Faghani - Lakrindis, Lindsay (všetci Austr.)
Predpokladané zostavy:
Francúzsko: Maignan - Kounde, Saliba, Upamecano, T. Hernandez - Tchouameni, Rabiot - Olise, Dembele, Doue - Mbappe
Senegal: E. Mendy - A. Mendy, Koulibaly, Niakhate, Diouf - M. Sarr, P. Gueye, L. Camara - I. Sarr, Jackson, Mane
Štadión MetLife (East Rutherford)
I-skupina, 1. kolo
Francúzsko - Senegal, rozhodujú: Faghani - Lakrindis, Lindsay (všetci Austr.)
Predpokladané zostavy:
Francúzsko: Maignan - Kounde, Saliba, Upamecano, T. Hernandez - Tchouameni, Rabiot - Olise, Dembele, Doue - Mbappe
Senegal: E. Mendy - A. Mendy, Koulibaly, Niakhate, Diouf - M. Sarr, P. Gueye, L. Camara - I. Sarr, Jackson, Mane