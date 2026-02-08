< sekcia Šport
Francúzi majú zlato v mix štafete, Slováci na 19. mieste
Zlato v Anterselve obhajovali Nóri, ktorí však prišli v kompletne odlišnom zložení oproti tomu, v akom sa predstavili v Čang-ťia-kchou pred štyrmi rokmi.
Autor TASR
Anterselva 8. februára (TASR) - Francúzske kvarteto biatlonistov Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnotová a Julia Simonová získalo zlaté medaily na ZOH 2026 v mix štafete na 4x6 km. Francúzi triumfovali v talianskej Anterselve s náskokom 25,8 sekundy pred domácim Talianskom, bronz si vybojovalo Nemecko (+1:05,3 min). Slovenská štvorica Jakub Borguľa, Šimon Adamov, Paulína Bátovská Fialková a Anastasia Kuzminová finišovalo s mankom 4:51 min. na konečnej 19. pozícii.
Kým v predchádzajúcich edíciách sa vždy štartovalo tradične šprintmi, na ktoré priamo nadväzujú ďalšie individuálne preteky, tak Medzinárodná biatlonová únia (IBU) prišla pred štyrmi rokmi so zmenou programu a ten platí aj na hrách na severe Talianska, kde otvorila biatlonové zápolenia najmladšia disciplína - mix.
Zlato v Anterselve obhajovali Nóri, ktorí však prišli v kompletne odlišnom zložení oproti tomu, v akom sa predstavili v Čang-ťia-kchou pred štyrmi rokmi. Do okruhu favoritov patrili aj Francúzi - strieborní medailisti z Pekingu. Najvyššie ambície mali domáci Taliani, ktorí mali vo svojom kvartete osvedčené mená vrátane Tomassa Giacomela so životnou formou. Priebežne druhý muž celkového poradia Svetového pohára však nemal najlepšiu vizitku na svojom úseku. Po stopercentnej streľbe v ľahu totiž poslal dva výstrely mimo, no oba terče sklopil po dobíjaní. Slovákov naštartoval na prvom úseku Jakub Borguľa, ktorý bol stopercentný na ležke, s jedným dobíjaním na stojke a odovzdal Šimonovi Adamovi na priebežnom poslednom 21. mieste.
Veľmi zlé účinkovanie na trati predviedol Švéd Sebastian Samuelsson, ktorý absolvoval dva trestné okruhy a postavil svojich tímových kolegov do náročnej pozície, ktorá sa neskôr ukázala ako nezvratná. Naopak, na prvej priečke prebral nórsku štafetu Vetle Sjästad Christiansen od Martina Uldala pred druhými Francúzmi, za ktorých bežal na druhom úseku Fillon Maillet. Giacomel odovzdal tretí s miernym mankom Lukasovi Hoferovi. Na čelo dostal Nemecko po dvoch bezchybných streľbách Phillipp Nawrath, ktorý odovzdával ako druhý Vanesse Voigtovej, ako prvá preberala štafetu v úvode ženskej časti Nórka Karoline Offigstadová Knottenová. Slovenský tím bol po úseku Šimona Adamova a jeho streľbách s troma dobíjaniami naďalej na dne poradia s viac ako trojminútovým mankom.
Nemci ťažili z bezchybnej streľby a ani po dvoch položkách Voigtovej nemali žiadne dobíjanie. Svoju pozíciu zvládli aj bezchybná Francúzka Jeanmonnotová a Nórka Knottenová. Slovensko posunula na 17. miesto výborne bežiaca Paulína Bátovská Fialková, ktorá mala druhý najlepší bežecký čas na svojom úseku. Slováci však už nemali šancu na lepší výsledok.
Francúzsko bolo priebežne prvé po tom, čo expresne rýchlo zvládla ležku Simonová a mala všetko ideálne rozbehnuté na zisk zlata pre svoj tím. Súboj o medaily sa schyľoval ešte medzi trojicou Lisa Vittozziová (Taliansko), Franziska Preussová (Nemecko) a Maren Kirkeeideová (Nórsko). Zlato si na poslednej streľbe bezchybnou položkou poistila Simonová, striebro pre domácich Talianov vystrieľala Vittozziová. Súboj o bronz zvládla lepšie Preussová, ktorá síce absolvovala jedno trestné kolo, no Kirkeeideová krúžila navyše o jedno viac a obhajcovia zlata zostali v Anterselve bez cenného kovu. Francúzi získali na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo prvé zlato. Za slovenský tím ťahala štvrtý úsek Kuzminová, pre ktorú to bol štart na štvrtej olympiáde. V závere sa ešte snažila predbehnúť belgickú súperku, sily jej však už nestačili a doviedla Slovensko do cieľa bez nutnosti absolvovať trestné kolo a s 11 dobíjaniami.
Kým v predchádzajúcich edíciách sa vždy štartovalo tradične šprintmi, na ktoré priamo nadväzujú ďalšie individuálne preteky, tak Medzinárodná biatlonová únia (IBU) prišla pred štyrmi rokmi so zmenou programu a ten platí aj na hrách na severe Talianska, kde otvorila biatlonové zápolenia najmladšia disciplína - mix.
Zlato v Anterselve obhajovali Nóri, ktorí však prišli v kompletne odlišnom zložení oproti tomu, v akom sa predstavili v Čang-ťia-kchou pred štyrmi rokmi. Do okruhu favoritov patrili aj Francúzi - strieborní medailisti z Pekingu. Najvyššie ambície mali domáci Taliani, ktorí mali vo svojom kvartete osvedčené mená vrátane Tomassa Giacomela so životnou formou. Priebežne druhý muž celkového poradia Svetového pohára však nemal najlepšiu vizitku na svojom úseku. Po stopercentnej streľbe v ľahu totiž poslal dva výstrely mimo, no oba terče sklopil po dobíjaní. Slovákov naštartoval na prvom úseku Jakub Borguľa, ktorý bol stopercentný na ležke, s jedným dobíjaním na stojke a odovzdal Šimonovi Adamovi na priebežnom poslednom 21. mieste.
Veľmi zlé účinkovanie na trati predviedol Švéd Sebastian Samuelsson, ktorý absolvoval dva trestné okruhy a postavil svojich tímových kolegov do náročnej pozície, ktorá sa neskôr ukázala ako nezvratná. Naopak, na prvej priečke prebral nórsku štafetu Vetle Sjästad Christiansen od Martina Uldala pred druhými Francúzmi, za ktorých bežal na druhom úseku Fillon Maillet. Giacomel odovzdal tretí s miernym mankom Lukasovi Hoferovi. Na čelo dostal Nemecko po dvoch bezchybných streľbách Phillipp Nawrath, ktorý odovzdával ako druhý Vanesse Voigtovej, ako prvá preberala štafetu v úvode ženskej časti Nórka Karoline Offigstadová Knottenová. Slovenský tím bol po úseku Šimona Adamova a jeho streľbách s troma dobíjaniami naďalej na dne poradia s viac ako trojminútovým mankom.
Nemci ťažili z bezchybnej streľby a ani po dvoch položkách Voigtovej nemali žiadne dobíjanie. Svoju pozíciu zvládli aj bezchybná Francúzka Jeanmonnotová a Nórka Knottenová. Slovensko posunula na 17. miesto výborne bežiaca Paulína Bátovská Fialková, ktorá mala druhý najlepší bežecký čas na svojom úseku. Slováci však už nemali šancu na lepší výsledok.
Francúzsko bolo priebežne prvé po tom, čo expresne rýchlo zvládla ležku Simonová a mala všetko ideálne rozbehnuté na zisk zlata pre svoj tím. Súboj o medaily sa schyľoval ešte medzi trojicou Lisa Vittozziová (Taliansko), Franziska Preussová (Nemecko) a Maren Kirkeeideová (Nórsko). Zlato si na poslednej streľbe bezchybnou položkou poistila Simonová, striebro pre domácich Talianov vystrieľala Vittozziová. Súboj o bronz zvládla lepšie Preussová, ktorá síce absolvovala jedno trestné kolo, no Kirkeeideová krúžila navyše o jedno viac a obhajcovia zlata zostali v Anterselve bez cenného kovu. Francúzi získali na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo prvé zlato. Za slovenský tím ťahala štvrtý úsek Kuzminová, pre ktorú to bol štart na štvrtej olympiáde. V závere sa ešte snažila predbehnúť belgickú súperku, sily jej však už nestačili a doviedla Slovensko do cieľa bez nutnosti absolvovať trestné kolo a s 11 dobíjaniami.