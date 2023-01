Francúzi meškajú s výstavbou niektorých športovísk OH 2024

Paríž 24. januára (TASR) - Francúzi sa ponáhľajú s dokončením stavebných prác viacerých športovísk, ktoré budú slúžiť pre potreby OH 2024. Osemnásť mesiacov pred štartom podujatia dochádza k meškaniu ich výstavby najmä pre výpadky dodávok oceliarskeho priemyslu.



Arénu v Porte de la Chapelle, ktorá bude dejiskom súťaží v bedmintone a modernej gymnastike, plánovali organizátori dokončiť v priebehu tohto leta. Už teraz je jasné, že to nestihnú a skolaudovaná bude až začiatkom budúceho roka len pár mesiacov pred štartom OH (26. júla - 11. augusta).



Oceľ, ktorú mali použiť pri výstavbe arény s kapacitou 8000 miest, mala totiž pôvodne poskytnúť Ukrajina. Ruská invázia však spôsobila výpadky v dodávkach tejto suroviny. Ukrajinský zväz výrobcov ocele tento mesiac uviedol, že produkcia klesla v minulom roku o viac ako 70 percent v dôsledku zničenia veľkých podnikov. Stavebné práce, ktoré stoja približne 138 miliónov eur, si vyžadujú 1500 ton ocele.



"Našli sme riešenia ako získavať oceľ z iných miest v Európe, vrátane východu. Berieme ju z Poľska, ale aj niekoľkých výrobných závodov v južnej Európe, aby sme obmedzili oneskorenia a s cieľom dokončiť práce v roku 2023," povedal zástupca generálneho delegáta hier Christophe Rosa.



Medzi ďalšie veľké stavebné práce patrí olympijská dedina, v ktorej bude ubytovaných asi 15.000 športovcov a funkcionárov a tiež plavecký bazén.