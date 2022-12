Francúzi môžu po 60 rokoch napodobniť brazílsku obhajobu

Al Chor 15. decembra (TASR) - Futbalisti Maroka v stredajšom semifinálovom stretnutí na MS v Katare proti Francúzsku prvýkrát na turnaji dominovali v držaní lopty, ale na senzačný postup do finále nedosiahli. Dôležitým faktorom pri víťazstve obhajcu titulu 2:0 bol rýchly gól. Francúzi majú po šesťdesiatich rokoch šancu napodobniť Brazíliu, ktorá v roku 1962 dokázala úspešne obhájiť titul majstra sveta. Vo finále sa Francúzsko stretne 18. decembra o 16.00 SEČ s Argentínou. Afrického zástupcu čaká o deň skôr v rovnakom čase súboj o bronz proti Chorvátsku.



"Les Bleus" zvíťazili prvýkrát na turnaji bez gólového príspevku jedného z dvojice Kylian Mbappe a Olivier Giroud. Výborný výkon podal opäť Antoine Griezmann, ktorý dokázal okrem tvorby hry aj schopnosť odoberania lôpt hlboko na vlastnej polovici. "Myslím si, že som sústredenejší a viac vyrovnanejší. Musím zostať nohami na zemi a sústrediť sa na finále," uviedol pre agentúru AP tridsaťjedenročný hráč Atletica Madrid, ktorý dostal v Deschampsovom tíme pri neúčasti N´Gola Kanteho novú rolu v stredovej formácii.



Psychickú výhodu získali Francúzi hneď v úvode zápasu. V 5. minúte sa celá defenzíva zamerala v šestnástke na zakončujúceho Kyliana Mbappeho, pričom úplne nekrytý zostal Theo Hernandez. Ľavý obranca v ťažkej pozícii volejom prekonal marockého brankára Bona. "Bol som úplne sám. Videl som, že Kylian chcel vystreliť, lopta sa však odrazila a ja som sa vrhol do nej a skóroval. Som na to hrdý," povedal pre agentúru AFP autor prvého gólu. Vyrovnanie mohla priniesť v 10. minúte dobre mierená strela Ounahiho, ktorá natiahla brankára Huga Llorisa. Francúzsky kapitán sa vyznamenal aj v závere prvého polčasu, keď koncom prstov vytlačil na žrď efektné nožničkové zakončenie Jawada El Yamiqa.



Maročania boli aktívni v ofenzíve aj po zmene strán. Sľubné šance však nedokázali efektívne zrealizovať. Už bez zraneného ofenzívne ladeného Noussaira Mazraouiho neprekonali organizovanú defenzívu Francúzska. "Moji hráči dali do zápasu všetko. Zašli tak ďaleko, ako len mohli. Teraz je pre nich náročné prijať prehru, pretože chceli písať históriu. Majstrovstvá sveta sa však nedajú vyhrať zázrakom, musíte to urobiť tvrdou prácou," poukázal na kvalitatívny rozdiel oboch tímov tréner severoafrického tímu Walid Regragui, ktorý zároveň vyzdvihol súpera: "Za predošlých dvadsať rokov môžeme povedať, že Francúzsko je najlepšou futbalovou krajinou na svete. Som hrdý na to, že som vo Francúzsku vyrastal. Niekedy musí francúzsky futbal čeliť kritike. Majú však najlepších hráčov, trénerov a najlepší tím. Ak by Francúzsko vyhralo vo finále, mohli by sme si povedať, že sme prehrali s majstrom sveta."



V 78. minúte vytiahol francúzsky tréner Didier Deschamps dôležitého striedajúceho žolíka. Iba minúta na ihrisku stačila Randalovi Kolo Muanimu, aby dokázal prvým dotykom s loptou na turnaji zvýšiť na konečných 2:0. V predošlých zápasoch pritom dostával prednosť ako striedajúci hráč Kingsley Coman. "Kingsley nastúpil v poslednom zápase, ale ani dnes popoludní sa necítil najlepšie, takže nebol stopercentný," vysvetlil päťdesiatštyriročný francúzsky kouč, ktorý naznačil, že za ochorenie niektorých hráčov môže aj katarská klimatizácia.