Francúzi na treťom mieste, zvíťazili nad domácim Nemeckom 2:0

Liga národov, Final Four 2024/2025



o 3. miesto /Stuttgart/:



Nemecko - Francúzsko 0:2 (0:1)



Góly: 45.+1 Mbappe, 84. Olise. Rozhodovali: KRUŽLIAK - HANCKO, POZOR (všetci SR), ŽK: Raum, Adeyemi, Tah - Digne, L. Hernandez.



Nemecko: Ter Stegen - Kimmich, Tah, Koch, Raum (65. Mittelstädt) - Gross (73. Kehrer), Goretzka (65. Bischof) - Woltemade (46. Undav), Wirtz, Adeyemi (78. Gnabry) - Füllkrug



Francúzsko: Maignan - Gusto, Bade, L. Hernandez, Digne - Tchouameni (69. Kone), Rabiot - Kolo Muani (68. Doue), Cherki (68. Olise), Thuram (90. Guendouzi) - Mbappe

Stuttgart 8. júna (TASR) - Futbalisti Francúzska obsadili v Lige národov 2024/2025 tretie miesto. V nedeľnom súboji o bronzovú priečku na záverečnom turnaji v Nemecku zdolali domácich reprezentantov 2:0. Duel v Stuttgarte viedli slovenskí rozhodcovia, hlavným bol Ivan Kružliak, ktorému asistovali na čiarach Branislav Hancko a Ján Pozor.Skóre otvoril v závere prvého polčasu Kylian Mbappe, ktorý sa uvoľnil v súperovej šestnástke a zakrútil loptu na zadnú žrď. Francúzsky kanonier mal prsty aj v druhom presnom zásahu, keď v 84. minúte po jeho prihrávke skóroval z rýchleho protiútoku Michael Olise. Dvakrát v zápase zahral v neprospech Nemecka systém VAR, v prvom polčase pri posúdení penaltovej situácie na Karima Adeyemiho a po prestávke neuznal Kružliak po prezretí videa ani gól Deniza Undava po predchádzajúcom faule. Francúzi skončili v LN druhýkrát v najlepšej trojke, pred štyrmi rokmi slávili celkový triumf. Finále je na programe v nedeľu o 21.00 h v Mníchove, obhajca trofeje Španielsko sa v pyrenejskom derby stretne s Portugalskom.Nemci mali výborný vstup do zápasu, poľahky prenikali cez francúzsku obranu a vytvárali si šance. Už po 70 sekundách hry zakončil z bezprostrednej blízkosti Woltemade,zachránil brankár Maignan. O tri minúty neskôr Füllkrugovu strelu mieriacu do odkrytej brány vyhlavičkoval z päťky Digne a následne sa výborne uvoľnil cez súperovho obrancu Adeyemi, no opäť stroskotal na Maignanovi. Až po štvrťhodine hry dokázali Francúzi otupiť tlak domácich a predviedli súvislejšiu akciu, po závare v šestnástke sa dožadoval pokutového kopu Kolo Muani, ale Kružliak situáciu neposúdil ako faul. Ter Stegen sa potom zapotil, aby vytesnil hlavičku Badeho. V 31. minúte unikol Adeyemi, pri lopte bol skôr ako Maignan, cez ktorého prepadol a Kružliak nariadil penaltu. Po signalizácii VAR si však situáciu prezrel ešte raz na videu a vzápätí pôvodne verdikt zrušil, pričom domácemu krídelníkovi udelil žltú kartu za filmovanie. Na opačnej strane mohol otvoriť skóre Wirtz, po rýchlej akcii trafil pravú žrď. Bezgólové skóre nezmenil ani osamotený Mbappe, ktorý mal loptu na dlhú nohu a nezakončil presne, navyše aj z ofsajdu. Chuť si napravil tesne pred prestávkou, keď si v šestnástke spracoval centrovanú loptu, našiel si cez Kimmicha streleckú pozíciu a obstrelil ter Stegena - 0:1.Francúzsky kanonier bol pri chuti, po zmene strane sa podobným spôsobom uvoľnil, ale zakončil len do bočnej siete. Zahrmelo však na opačnej strane. Hráči v modrých dresoch zaváhali pri rozohrávke, Füllkrug odstavil Rabiota od lopty, dostal sa k nej striedajúci Undav, ktorý ju poslal povedľa ter Stegena k žrdi. Opäť sa dostal k slovu VAR a Kružliak po preskúmaní situácie na videu gól neuznal pre Füllkrugov faul na Rabiota. Nemci boli postupne nútení otvoriť obranu, čo bola voda na mlyn pre francúzske brejky. Jeden nedotiahol Cherki, z ďalšieho opečiatkoval Thuram vzdialenejšiu žrď. V 70. minúte dokázal ter Stegen vyškriabať prízemnú strelu Thurama po ďalšej bleskovej kontre. Nemecký brankár sa potom dvakrát vyznamenal proti Mbappemu, najprv vytesnil jeho parádny volej a o pár momentov neskôr zneškodnil aj jeho zakončenie z protiútoku. Domáci sa snažili o tlak, ale ten bol jalový. Naopak, v 84. minúte definitívne zmaril ich úsilie striedajúci Olise, ktorému v brejku prihral do prázdnej brány Mbappe - 0:2. Francúzi si už vedenie ustrážili a po záverečnom hvizde mohli sláviť cenné víťazstvo.