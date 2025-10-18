Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Francúzi nastúpia vo finále ME proti Rumunom

Francúzi zdolali v semifinále Nemecko 3:1, Rumuni si poradili so Slovincami 3:0.

Zadar 18. októbra (TASR) - Stolní tenisti Francúzska a Rumunska nastúpia v nedeľu proti sebe vo finále na ME družstiev v chorvátskom Zadare. Francúzi zdolali v semifinále Nemecko 3:1, Rumuni si poradili so Slovincami 3:0.

ME družstiev v chorvátskom Zadare - muži, semifinále:

Nemecko - Francúzsko 1:3, Rumunsko - Slovinsko 3:0
