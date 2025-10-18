< sekcia Šport
Francúzi nastúpia vo finále ME proti Rumunom
Francúzi zdolali v semifinále Nemecko 3:1, Rumuni si poradili so Slovincami 3:0.
Autor TASR
Zadar 18. októbra (TASR) - Stolní tenisti Francúzska a Rumunska nastúpia v nedeľu proti sebe vo finále na ME družstiev v chorvátskom Zadare. Francúzi zdolali v semifinále Nemecko 3:1, Rumuni si poradili so Slovincami 3:0.
ME družstiev v chorvátskom Zadare - muži, semifinále:
Nemecko - Francúzsko 1:3, Rumunsko - Slovinsko 3:0
Nemecko - Francúzsko 1:3, Rumunsko - Slovinsko 3:0