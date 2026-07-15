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Francúzi nezískajú tretí titul, Mbappe: „Obrovské sklamanie“
V predošlých šiestich dueloch na turnaji strelili Francúzi 16 gólov, no proti Španielom sa ich útočný potenciál prejavil len minimálne.
Autor TASR
Arlington 15. júla (TASR) - Francúzski futbalisti hrali v uplynulých týždňoch na majstrovstvách sveta veľkolepý futbal, no v prvom zápase proti skutočne špičkovému súperom zlyhali. Španielsku podľahli v semifinále 0:2. V tábore Francúzska sa všetci aktéri zhodli na tom, že v stretnutí ťahali za kratší koniec v každej hernej činnosti.
V predošlých šiestich dueloch na turnaji strelili Francúzi 16 gólov, no proti Španielom sa ich útočný potenciál prejavil len minimálne. Zverenci Didiera Deschampsa si vypracovali prvú strelu na bránu až v 81. minúte. Nikto z útočnej štvorice Michael Olise, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele a Bradley Barcola sa nevedel dostať do správneho rytmu. Prihrávky v niektorých prípadoch nenachádzali spoluhráčov, boli príliš prudké alebo zlyhali už pri realizácii. Francúzov viditeľne frustroval organizovaný výkon súpera. Nevedeli nájsť odpoveď na otvárací gól z kopačky Mikela Oyarzabala, ktorý premenil pokutový kop a po góle na 2:0 v podaní Pedra Porra mali na zvrátenie osudu už len záverečnú polhodinu. Namiesto neustáleho tlaku im však Španieli požičali loptu len minimálne a zaistili si miestenku vo finále prvýkrát od MS 2010, kde získali titul.
Dominantný výkon Španielov ocenil aj sklamaný Deschamps, ktorý tak nezažije tú najkrajšiu rozlúčku s národným tímom v podobe finálového úspechu. Už v januári oznámil, že po turnaji skončí na lavičke reprezentácie. „Z osobného hľadiska pre mňa nebolo až tak dôležité, či vypadneme teraz alebo si zahráme aj finále. Som nesmierne hrdý na to, čo sme spolu dokázali,“ uviedol Deschamps podľa agentúry AFP.
Víťaz MS 1998 v pozícii hráča prišiel na lavičku reprezentácie v roku 2012. Počas štrnástich rokov sa mu podarilo pridať na dres Francúzska ďalšiu hviezdu (MS 2018) a pred štyrmi rokmi doviedol krajinu aj do ďalšieho finále mundialu. Po utorku rekordér v počte štartov na MS v pozícii hlavného kouča vyhral 20 z 26 duelov a pred semifinálovým duelom mal na konte len dve prehry. V USA však narazil na Španielov, s ktorými Francúzi prehrali uplynulé tri semifinálové bitky (MS, ME a Liga národov UEFA). „Mali sme veľké ambície, no musíme byť realistickí a priznať, že sme dnes boli o úroveň nižšie. Španielsko bolo lepšie a odviedlo naozaj dobrú prácu. Skúsili sme niektoré veci zmeniť, no vždy vedeli zareagovať a ukázali, že sú tímovo momentálne na inej úrovni,“ vyjadril sa 57-ročný Deschamps, ktorý si na pozápasovej tlačovej konferencii neodpustil poznámku na adresu rozhodcu Ivána Bartona. „Položím provokatívnu otázku. Odviedol rozhodca výkon hodný semifinále majstrovstiev sveta? A nehovorím to len preto, že sme prehrali. Boli tam aj situácie, ktoré šli v náš prospech.“
Kapitán Mbappe si bol po zápase tiež vedomý, že so spoluhráčmi nepredviedli taký výkon, akého sú naozaj schopní. „Neodohrali sme zápas, aký sme chceli. Či už takticky, alebo čo sa týka technickej úrovne. Ak v semifinále takéhoto turnaja neurobíte to, čo máte, nevyhráte. V strede poľa sme boli neustále v početnej nevýhode a to je proti Španielom obrovský problém. Výsledkom je prehra a obrovské sklamanie. Budeme sa musieť pozbierať, oddýchnuť si a venovať sa aspoň na chvíľu niečomu inému,“ povedal pre tamojšieho vysielateľa M6 strelec ôsmich gólov na prebiehajúcom turnaji.
Podobne zhodnotil zápas aj striedajúci Rayan Cherki, ktorému sa nepodarilo nakopnúť ofenzívu Francúzov. „Mali sme všetky predpoklady na to, aby sme dokráčali až do finále. Úprimne, tímy sa nás báli a zdolať sme sa mohli jedine my sami. Španielom sme dovolili hrať ich hru. Boli lepší vo všetkom a keď nám aj dovolili mať loptu na kopačkách, ovládli nás emócie, čo sa nesmie stávať,“ povedal Cherki pre L'Équipe.
Francúzov ešte čaká zápas o tretie miesto. Ten je na programe v sobotu v Miami o 23.00 SELČ a Francúzi v ňom nastúpia proti zdolanému semifinalistovi z dvojice Anglicko - Argentína.
V predošlých šiestich dueloch na turnaji strelili Francúzi 16 gólov, no proti Španielom sa ich útočný potenciál prejavil len minimálne. Zverenci Didiera Deschampsa si vypracovali prvú strelu na bránu až v 81. minúte. Nikto z útočnej štvorice Michael Olise, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele a Bradley Barcola sa nevedel dostať do správneho rytmu. Prihrávky v niektorých prípadoch nenachádzali spoluhráčov, boli príliš prudké alebo zlyhali už pri realizácii. Francúzov viditeľne frustroval organizovaný výkon súpera. Nevedeli nájsť odpoveď na otvárací gól z kopačky Mikela Oyarzabala, ktorý premenil pokutový kop a po góle na 2:0 v podaní Pedra Porra mali na zvrátenie osudu už len záverečnú polhodinu. Namiesto neustáleho tlaku im však Španieli požičali loptu len minimálne a zaistili si miestenku vo finále prvýkrát od MS 2010, kde získali titul.
Dominantný výkon Španielov ocenil aj sklamaný Deschamps, ktorý tak nezažije tú najkrajšiu rozlúčku s národným tímom v podobe finálového úspechu. Už v januári oznámil, že po turnaji skončí na lavičke reprezentácie. „Z osobného hľadiska pre mňa nebolo až tak dôležité, či vypadneme teraz alebo si zahráme aj finále. Som nesmierne hrdý na to, čo sme spolu dokázali,“ uviedol Deschamps podľa agentúry AFP.
Víťaz MS 1998 v pozícii hráča prišiel na lavičku reprezentácie v roku 2012. Počas štrnástich rokov sa mu podarilo pridať na dres Francúzska ďalšiu hviezdu (MS 2018) a pred štyrmi rokmi doviedol krajinu aj do ďalšieho finále mundialu. Po utorku rekordér v počte štartov na MS v pozícii hlavného kouča vyhral 20 z 26 duelov a pred semifinálovým duelom mal na konte len dve prehry. V USA však narazil na Španielov, s ktorými Francúzi prehrali uplynulé tri semifinálové bitky (MS, ME a Liga národov UEFA). „Mali sme veľké ambície, no musíme byť realistickí a priznať, že sme dnes boli o úroveň nižšie. Španielsko bolo lepšie a odviedlo naozaj dobrú prácu. Skúsili sme niektoré veci zmeniť, no vždy vedeli zareagovať a ukázali, že sú tímovo momentálne na inej úrovni,“ vyjadril sa 57-ročný Deschamps, ktorý si na pozápasovej tlačovej konferencii neodpustil poznámku na adresu rozhodcu Ivána Bartona. „Položím provokatívnu otázku. Odviedol rozhodca výkon hodný semifinále majstrovstiev sveta? A nehovorím to len preto, že sme prehrali. Boli tam aj situácie, ktoré šli v náš prospech.“
Kapitán Mbappe si bol po zápase tiež vedomý, že so spoluhráčmi nepredviedli taký výkon, akého sú naozaj schopní. „Neodohrali sme zápas, aký sme chceli. Či už takticky, alebo čo sa týka technickej úrovne. Ak v semifinále takéhoto turnaja neurobíte to, čo máte, nevyhráte. V strede poľa sme boli neustále v početnej nevýhode a to je proti Španielom obrovský problém. Výsledkom je prehra a obrovské sklamanie. Budeme sa musieť pozbierať, oddýchnuť si a venovať sa aspoň na chvíľu niečomu inému,“ povedal pre tamojšieho vysielateľa M6 strelec ôsmich gólov na prebiehajúcom turnaji.
Podobne zhodnotil zápas aj striedajúci Rayan Cherki, ktorému sa nepodarilo nakopnúť ofenzívu Francúzov. „Mali sme všetky predpoklady na to, aby sme dokráčali až do finále. Úprimne, tímy sa nás báli a zdolať sme sa mohli jedine my sami. Španielom sme dovolili hrať ich hru. Boli lepší vo všetkom a keď nám aj dovolili mať loptu na kopačkách, ovládli nás emócie, čo sa nesmie stávať,“ povedal Cherki pre L'Équipe.
Francúzov ešte čaká zápas o tretie miesto. Ten je na programe v sobotu v Miami o 23.00 SELČ a Francúzi v ňom nastúpia proti zdolanému semifinalistovi z dvojice Anglicko - Argentína.