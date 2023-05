Francúzi odohrajú 12. septembra prípravný zápas v Nemecku

Paríž 30. mája (TASR) - Francúzski futbaloví reprezentanti odohrajú v utorok 12. septembra prípravný zápas proti Nemecku. Jeho dejiskom bude štadión Borussie Dortmund. Informovala o tom agentúra AFP.



Francúzi predtým nastúpia na duel B-skupiny kvalifikácie ME 2024, keď 7. septembra privítajú Írsko. Po úvodných dvoch zápasoch vedú tabuľku "béčka" bez straty bodu a skóre 5:0. Dvojnásobní majstri sveta sa dohodli aj na prípravnom zápase so Škótskom, ktorý bude 17. októbra v meste Lille.



Pre mužstvo trénera Hansiho Flicka pôjde o súčasť prípravy na ME 2024 v Nemecku, keďže ako organizátori majú priamu účasť na šampionáte.