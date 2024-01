Francúzi oslavujú svoj štvrtý titul na ME, Dánsko zdolali v predĺžení

ME v hádzanej - muži (Nemecko)



finále:



Francúzsko - Dánsko 33:31 po predĺžení (27:27, 14:14)

Najviac gólov: Fabregas 8, Remili 5 - Hansen 9, Gidsel 8



zápas o 3. miesto:



Švédsko - Nemecko 34:31 (18:12)

Najviac gólov: Claar 8, Karlsson 7 - Uscins 8, Golla a Mertens po 4

Kolín 28. januára (TASR) - Hádzanári Francúzska získali svoj štvrtý titul majstrov Európy v histórii. V dramatickom nedeľnom finále v nemeckom Kolíne zdolali Dánsko až po predĺžení 33:31. Úradujúci olympijskí víťazi tak odplatili súperovi prehru z boja o zlato na vlaňajšom svetovom šampionáte (29:34). Francúzi prešli turnajom bez jedinej prehry.Vo vyrovnanom finále pred takmer 20-tisícovou kulisou sa ani jeden tím nedostal do viac ako trojgólového náskoku. Bližšie k triumfu v riadnom čase boli Dáni, ktorí viedli výraznú väčšinu druhého polčasu a po presnom zásahu Mathiasa Gidsela v závere 27:26. Tridsať sekúnd pred koncom riadneho času však vyrovnal Ludovic Fabregas a poslal stretnutie do desaťminútového predĺženia. V ňom Francúzi otočili z 28:29 na 31:29 a náskok si už nenechali vziať. Ich najlepší strelec bol Fabregas s ôsmimi gólmi, za Dánov dal Mikkel Hansen deväť a Gidsel o jeden menej.Oba tímy sa do finále ME dostali po desiatich rokoch, v roku 2014 sa vo vzájomnom súboji tešili rovnako Francúzi (41:32). Dáni svoje tretie prvenstvo na kontinentálnom šampionáte nepridali.Bronzové medaily získali Švédi. Obhajcovia titulu spred dvoch rokov vyhrali v dueli o tretie miesto nad domácim Nemeckom 34:31 a zaistili si priamu miestenku na tohtoročné olympijské hry v Paríži. Pre Švédov, ktorí majú z ME na konte rekordných päť titulov, je to vôbec prvý bronz v histórii európskych šampionátov (bilancia 5-1-1). Pred 19.750 divákmi v kolínskej aréne urobili rozhodujúci krok k bronzu už v prvom polčase, ktorý vyhrali o šesť gólov. Nemci na cenný kov z vrcholného kontinentálneho turnaja naďalej čakajú od roku 2016, keď vybojovali zlato. V marci ich čaká kvalifikácia o postup na parížske OH.brankár: Andreas Wolff (Nem.)ľavé krídlo: Hampus Wanne (Švéd.)ľavá spojka: Martim Costa (Portug.)stredná spojka: Juri Knorr (Nem.)pravá spojka: Mathias Gidsel (Dán.)pravé krídlo: Robert Weber (Rak.)pivot: Ludovic Fabregas (Fr.)najlepšie brániaci hráč: Magnus Saugstrup (Dán.)1. Francúzsko. 2. Dánsko, 3. Švédsko, 4. Nemecko, 5. Maďarsko, 6. Slovinsko, 7. Portugalsko, 8. Rakúsko, 9. Nórsko, 10. Island, 11. Chorvátsko, 12. Holandsko, 13. Španielsko, 14. Čierna Hora, 15. Česko, 16. Poľsko, 17. Sev. Macedónsko, 18. Gruzínsko, 19. Srbsko, 20. Faerské ostrovy, 21. Švajčiarsko, 22. Rumunsko, 23. Grécko, 24. Bosna a Hercegovina