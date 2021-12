Francúzi ovládli stíhačku v Hochfilzene, vyhral Fillon Maillet

Výsledky stíhacích pretekov mužov na 12,5 km v Hochfilzene:

1. Quentin Fillon Maillet 33:52,0 (1),

2. Emilien Jacquelin +32,1 (1),

3. Simon Desthieux (všetci Fr.) +38,2,

4. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +38,3 (2),

5. Tarjei Bö (Nór.) +38,7 (2),

6. Anton Smolski (Biel.) +41,8 (2),

7. Felix Leitner (Rak.) +46,3 (0),

8. Tero Seppälä (Fín.) 47,5 (1),

9. Sturla Holm Lägreid (Nór.) +49,1 (1),

10. Vasilij Tomšin (Rus.) +50,5 (0)



Celkové poradie SP (po 6 z 22 súťaží):

1. Sebastian Samuelsson (Švéd.) 250 b.,

2. Jacquelin 243,

3. Vetle Sjaastad Christiansen (Nór.) 225,

4. Fillon Maillet 212,

5. T. Bö 210,

6. Eduard Latypov (Rus.) 199



Poradie v stíhacích pretekoch (2 zo 7):

1. Jacquelin a Samuelsson 102,

3. Fillon Maillet 85,

4. Christiansen 82,

5. Seppälä 74,

6. Antonin Guigonnat (Fr.) 60

Hochfilzen 11. decembra (TASR) - Francúzsky biatlonista Quentin Fillon Maillet zvíťazil v sobotňajších stíhacích pretekoch Svetového pohára. V rakúskom Hochfilzene spravil na strelnici jednu chybu, siedme individuálne prvenstvo v prestížnom seriáli si pripísal najmä vďaka bravúrnemu bežeckému výkonu.Druhý skončil so stratou 32,1 sekundy jeho krajan Emilien Jacquelin, tretí prišiel do cieľa ďalší Francúz Simon Desthieux (+38,2 s). Pre 29-ročného Fillona Mailleta to bolo 31. pódiové umiestnenie v rámci SP. Prekvapujúci víťaz piatkového šprintu Nemec Johannes Kühn, ktorý vybehol na trať s vyše 14-sekundovým náskokom, bol dlho v hre o prvenstvo aj v sobotňajšej stíhačke. Tri položky zastrieľal čisto, na štvrtej však minul až tri terče a pripravil sa o šancu zabojovať aspoň o pódium. Napokon finišoval až na 15. pozícii.Fillon Maillet išiel do stíhačky zo 7. priečky a hneď na prvej streľbe netrafil jeden terč. Jeho strata na lídra tým narástla takmer na 40 sekúnd, v ďalšom priebehu však zastrieľal čisto a v porovnaní s priamou konkurenciou mal najrýchlejšie lyže. Slovenskí reprezentanti v 60-člennej štartovej listine stíhačky na 12,5 km chýbali. V šprinte totiž skončil najlepšie z nich Michal Šima na 77. mieste.Na čele celkového poradia SP prišlo k zmene. Nóra Vetlea Sjaastada Christiansena vystriedal na líderskej pozícii Švéd Sebastian Samuelsson, ktorý vedie o 7 bodov pred Jacquelinom.