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Francúzi podľahli P. Slonoviny, Španielsko remizovalo s Irakom
Útočník Kylian Mbappe si na vyrovnanie rekordu Oliviera Girouda v počte reprezentačných gólov bude zatiaľ musieť počkať.
Autor TASR
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Bratislava 4. júna (TASR) - Francúzski futbaloví reprezentanti podľahli v Nantes v prípravnom zápase medzi dvoma účastníkmi blížiacich sa majstrovstiev sveta hráčom Pobrežia Slonoviny 1:2. O historicky prvom triumfe tejto africkej krajiny nad Francúzskom rozhodol v 84. minúte krídelník Manchestru United Amad Diallo. Lídri svetového rebríčka FIFA a dvojnásobní majstri sveta odohrajú pred odchodom na šampionát ešte pondelkový zápas v Lille proti Severnému Írsku.
Francúzi zahodili v prvom polčase viacero šancí a z piatich striel na bránu sa ujala len tá v podaní Ryana Cherkiho zo 45. minúty. Útočník Kylian Mbappe si na vyrovnanie rekordu Oliviera Girouda v počte reprezentačných gólov bude zatiaľ musieť počkať. Aj po štvrtkovom zápase, v ktorom odohral prvý polčas, stráca jeden presný zásah. Osem minút po zmene strán vyrovnal Guela Doue, mladší brat čerstvého víťaza Ligy majstrov Desire Doueho, ktorý sledoval zápas z lavičky „Les Blues“. Ten istý hráč navyše v závere duelu prihrávkou našiel Dialla a ten rozhodol.
V ďalšom súboji dvoch tímov, ktoré pocestujú na MS, remizovali úradujúci majstri Európy Španieli na štadióne Deportiva La Coruňa s Irakom 1:1. Zverencov Luisa de la Fuenteho čaká v príprave ešte Peru, s ktorým sa stretnú v noci na utorok v mexickej Pueble. Reprezentanti Iraku si v noci na stredu zmerajú sily s Venezuelou.
Hráči Iránu zdolali v príprave Mali 2:0. Zápas sa odohral za zatvorenými dverami v tureckej Antalyi, kde absolvuje reprezentácia Iránu záverečnú prípravu na MS. Tím má v sobotu odcestovať do mexického mesta Tijuana, tam bude čakať na udelenie víz do USA.
Švédi ako ďalší účastníci šampionátu inkasovali v úplnom závere a remizovali v Štokholme s Gréckom 2:2.
Francúzi zahodili v prvom polčase viacero šancí a z piatich striel na bránu sa ujala len tá v podaní Ryana Cherkiho zo 45. minúty. Útočník Kylian Mbappe si na vyrovnanie rekordu Oliviera Girouda v počte reprezentačných gólov bude zatiaľ musieť počkať. Aj po štvrtkovom zápase, v ktorom odohral prvý polčas, stráca jeden presný zásah. Osem minút po zmene strán vyrovnal Guela Doue, mladší brat čerstvého víťaza Ligy majstrov Desire Doueho, ktorý sledoval zápas z lavičky „Les Blues“. Ten istý hráč navyše v závere duelu prihrávkou našiel Dialla a ten rozhodol.
V ďalšom súboji dvoch tímov, ktoré pocestujú na MS, remizovali úradujúci majstri Európy Španieli na štadióne Deportiva La Coruňa s Irakom 1:1. Zverencov Luisa de la Fuenteho čaká v príprave ešte Peru, s ktorým sa stretnú v noci na utorok v mexickej Pueble. Reprezentanti Iraku si v noci na stredu zmerajú sily s Venezuelou.
Hráči Iránu zdolali v príprave Mali 2:0. Zápas sa odohral za zatvorenými dverami v tureckej Antalyi, kde absolvuje reprezentácia Iránu záverečnú prípravu na MS. Tím má v sobotu odcestovať do mexického mesta Tijuana, tam bude čakať na udelenie víz do USA.
Švédi ako ďalší účastníci šampionátu inkasovali v úplnom závere a remizovali v Štokholme s Gréckom 2:2.
výsledky prípravných zápasov:
Španielsko - Irak 1:1 (1:1)
Góly: 16. Torres - 27. Doski
Francúzsko - Pobrežie Slonoviny 1:2 (1:0)
Góly: 45. Cherki - 53. G. Doue, 84. Diallo
Irán - Mali 2:0 (1:0)
Góly: 12. Ezatolahi, 55. Rezaeian
Švédsko - Grécko 2:2 (0:1)
Góly: 53. Gyökeres, 69. Nilsson - 10. Tsimikas, 90+5. Masouras
Slovinsko - Cyprus 1:1 (0:1)
Góly: 65. Drkušič - 7. Tzionis, ČK: 61. Andreou (Cyprus) po druhej ŽK
Severné Írsko - Guinea 1:0 (1:0)
Gól: 9. Atcheson, ČK: 72. Atcheson
Andorra - Lichtenštajnsko 2:0 (0:0)
Góly: 73. Martinez, 80. Jordi Alaez
Španielsko - Irak 1:1 (1:1)
Góly: 16. Torres - 27. Doski
Francúzsko - Pobrežie Slonoviny 1:2 (1:0)
Góly: 45. Cherki - 53. G. Doue, 84. Diallo
Irán - Mali 2:0 (1:0)
Góly: 12. Ezatolahi, 55. Rezaeian
Švédsko - Grécko 2:2 (0:1)
Góly: 53. Gyökeres, 69. Nilsson - 10. Tsimikas, 90+5. Masouras
Slovinsko - Cyprus 1:1 (0:1)
Góly: 65. Drkušič - 7. Tzionis, ČK: 61. Andreou (Cyprus) po druhej ŽK
Severné Írsko - Guinea 1:0 (1:0)
Gól: 9. Atcheson, ČK: 72. Atcheson
Andorra - Lichtenštajnsko 2:0 (0:0)
Góly: 73. Martinez, 80. Jordi Alaez