Francúzi pôjdu proti SR s Rinderknechom, Humbertom, Bonzim a Herbertom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V nominácii kapitána Slovenska Tibora Tótha figuruje pätica tenistov Lukáš Klein, Alex Molčan, Norbert Gombos, Miloš Karol a Lukáš Pokorný.

Autor TASR
Paríž 5. januára (TASR) - Kapitán francúzskeho daviscupového tímu Paul-Henri Mathieu nominoval na duel prvého kola kvalifikácie proti Slovensku zatiaľ kvarteto Arthur Rinderknech, Ugo Humbert, Benjamin Bonzi a Pierre-Hugues Herbert. Hrať sa bude 7. - 8. februára na tvrdom povrchu v Le Portel. Víťaz duelu postúpi do druhého kola kvalifikácie, v ktorom si víťazi vybojujú postup na finálový turnaj.

„Mám možnosť urobiť ešte tri zmeny. V tejto fáze som sa rozhodol nominovať štyroch tenisov. Záverečná zostava bude zložená z piatich hráčov. O poslednom mene, respektíve potenciálnych zmenách sa rozhodnem počas alebo po Australian Open,“ uviedol Mathieu pre oficiálnu stránku Francúzskej tenisovej federácie.

V nominácii kapitána Slovenska Tibora Tótha figuruje pätica tenistov Lukáš Klein, Alex Molčan, Norbert Gombos, Miloš Karol a Lukáš Pokorný. „Vieme, že nás čaká ťažký súper, Francúzi majú aktuálne 14 hráčov v prvej svetovej stovke rebríčka ATP. Na stretnutie sa budeme snažiť čo najlepšie pripraviť, pobiť sa o každú loptičku a vydať zo seba maximum, čo je v našich silách. Mrzí ma, že proti Francúzsku nehráme doma, pretože diváci by si v tomto zápase určite prišli na svoje," povedal Tóth pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu (STZ).
