Francúzi porazili Talianov pp v A-skupine, rozhodol Gallet

A-skupina (Helsinki):



Francúzsko - Taliansko 2:1 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)



Góly: 59. Treille (Fleury), 62. Gallet (T. Bozon) - 15. Frigo. Rozhodcovia: Heikkinen (Fín.), Ohlund (Švéd.) - Niittyla (Fín.), Yletyinen (Švéd.), vylúčení: 5:3 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 1543 divákov.



Francúzsko: Buysse - Auvitu, Gallet, Chakiachvili, Llorca, Crinon, Thiry, Bault - Treille, Fleury, T. Bozon - Perret, Bertrand, Claireaux - Rech, Texier, Boudon - Leclerc, Ritz, K. Bozon - Fabre



Taliansko: Bernard - di Perna, Trivellato, Pietroniro, Miglioranzi, Gios, Glira, Spornberger - Petan, Hannoun, Frigo - S. Kostner, D. Kostner, Sanna - McNally, Mantenuto, Frank - Deluca, Traversa, Insam - Mantinger



Na snímke vľavo hráč Talianska Daniel Mantenuto a hráč Francúzska Louis Boudon v zápase Francúzsko - Taliansko v základnej A-skupine na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Helsinkách v stredu 18. mája 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke vpravo hráč Francúzska Hugo Gallet strieľa víťazný gól v zápase Francúzsko - Taliansko v základnej A-skupine na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Helsinkách v stredu 18. mája 2022. Foto: TASR/AP



Tabuľka A-skupiny:



1. Kanada 3 3 0 0 0 16:5 9



2. Švajčiarsko 3 3 0 0 0 14:4 9



3. Dánsko 3 2 0 0 1 11:8 6



4. Nemecko 3 2 0 0 1 8:8 6



----------------------------------



5. Francúzsko 4 1 1 0 2 8:9 5



6. SLOVENSKO 3 1 0 0 2 6:9 3



7. Taliansko 4 0 0 1 2 5:15 1



----------------------------------



8. Kazachstan 3 0 0 0 3 4:14 0



Helsinki 18. mája (TASR) - Francúzski hokejisti zvíťazili v stredajšom zápase "slovenskej" A-skupiny MS nad Talianskom tesne 2:1 po predĺžení a pripísali si druhý triumf na turnaji. Prehrávali od 15. minúty, keď sa vo vlastnom oslabení presadil Luca Frigo. Vyrovnať sa im podarilo až 66 sekúnd pred koncom v hre bez brankára a v 2. minúte predĺženia rozhodol Hugo Gallet.Francúzi majú teraz dva voľné dni a v sobotu 21. mája o 11.20 SELČ ich čaká duel s Dánskom. Taliani nastúpia o deň skôr o 15.20 h proti Nemecku.Po opatrnom úvode sa ako prví dostali do tlaku Taliani a v 5. minúte sa Hannounovi črtal nájazd na Buyssea, no v poslednej chvíli sa vrátil jeden z francúzskych obrancov. Potom si oba tímy zahrali presilovky, ale ani jednému to príliš nešlo. Tretiu v zápase mali Francúzi, dopadla ešte horšie ako ich predchádzajúca. V 15. minúte totiž Frigo zobral Chakiachvilimu puk v jeho vlastnom pásme a premenil samostatný nájazd, keď zasunul puk za ľavý betón Buysseho - 0:1. Po ďalšej francúzskej chybe mohol zvýšiť Petan.Hráči "galského kohúta" po zmene strán pridali, Taliani hrozili z brejkov a dvakrát boli blízko gólu, Mantingerovi a Kostnerovi chýbalo máličko. Francúzi tlačili, mali podstatne viac striel, ale len sporadicky sa dostávali do tutoviek. Jednu nepremenil v 36. minúte Auvitu a ani Rech neprekonal Bernarda.Francúzsky nápor v úvode tretieho dejstva sa nekonal, naopak, na trestnú išli Texier a Gallet a Taliani získali ďalší čas. Francúzi premiešali zostavu, hrali len na tri lajny, ale ani tak si nedokázali vypracovať súvislejší tlak. V závere to skúsili bez brankára a 66 sekúnd pred koncom sa im podarilo vyrovnať. Strelu Auvitua tečoval pomedzi Bernardove betóny Treille - 1:1. Taliani hrali v posledných sekundách so šiestimi hráčmi na ľade, čo si však rozhodcovia nevšimli. Predĺženie trvalo len 64 sekúnd, T. Bozon získal puk za bránkou, poslal ho pred ňu, kde bol pripravený Gallet.(zdroj: iihf.com):kapitán Francúzska:, obranca Talianska: