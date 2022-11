Francúzi prišli o Lucasa Hernandeza, v Katare si už nezahrá

Dauha 23. novembra (TASR) - Francúzska futbalová reprezentácia prišla o Lucasa Hernandeza. Dvadsaťšesťročný obranca si zranil koleno v otváracom zápase proti Austrálii (4:1) a na MS v Katare si už nezahrá.



Lucas Hernandez sa zranil už v 13. minúte a nahradil ho mladší brat Theo. Podľa predbežných informácií si pretrhol predný skrížený väz. Pre trénera obhajcov titulu Didiera Deschampsa je to ďalšia citeľná strata, tesne pred štartom turnaja mu vypadol držiteľ Zlatej lopty Karim Benzema a v Katare nemôže počítať ani s Paulom Pogbom, N'Golom Kantem a Presnelom Kimpembem.



"Hneď ako sa zranil, sme vedeli, že to bude vážne. Je to pre nás ďalší úder, no musíme pozerať dopredu," povedal kapitán Francúzov Hugo Lloris. Deschampsovi zostalo v kádri 24 z 26 nominovaných hráčov. Informovala agentúra AFP.