Francúzi rozdrvili Holandsko, Lukaku hetrikom zničil Švédov

1. kolo kvalifikácie ME 2024:



B-skupina



Francúzsko - Holandsko 4:0 (3:0)



Góly: 21. a 88. Mbappe, 2. Griezmann, 8. Upamecano







Gibraltár - Grécko 0:3 (0:2)



Góly: 12. Masouras, 45. Siopis, 58. Bakasetas







E-skupina



Česko - Poľsko 3:1 (2:0)



Góly: 1. Krejčí ml., 3. Čvančara, 64. Kuchta - 87. Szymanski







Moldavsko - Faerské ostrovy 1:1 (0:1)



Góly: 87. Nicolaescu (z 11 m) - 27. Mikkelsen







F-skupina



Švédsko - Belgicko 0:3 (0:1)



Góly: 35., 49. a 82. Lukaku







Rakúsko - Azerbajdžan 4:1 (2:0)



Góly: 28. a 50. Sabitzer, 29. Gregoritsch, 69. Baumgartner - 64. Mahmudov







G-skupina



Bulharsko - Čierna Hora 0:1 (0:0)



Gól: 70. Krstovič







Srbsko - Litva 2:0 (1:0)



Góly: 16. Tadič, 53. Vlahovič

Bratislava 25. marca (TASR) - Futbalisti Francúzska úspešne vstúpili do kvalifikácie ME 2024. V piatkovom šlágri B-skupiny rozdrvili v St. Denis Holandsko 4:0, keď už po 21 minútach viedli 3:0. V F-skupine víťazne vykročili do nového kvalifikačného cyklu Belgičania, ktorí triumfovali v Štokholme nad domácim Švédskom vďaka hetriku Romelua Lukakua 3:0. V 73. minúte sa dostal na ihrisko 41-ročný veterán Zlatan Ibrahimovič a stal sa najstarším hráčom histórie, ktorý nastúpil v kvalifikácii ME. Česi si aj vďaka expresne rýchlemu dvojgólovému vedeniu poradili v "éčku" s Poľskom 3:1.Francúzi spravili s Holanďanmi krátky proces. Už v 3. minúte Antoine Griezmann sklzom odobral súperovi loptu a po osi Kolo Muani - Kylian Mbappe akciu aj sám presne zakončil - 1:0. Aktívny Griezmann bol o päť minút neskôr aj na začiatku druhého gólového momentu, po jeho centri zo štandardky zblízka dopravil loptu do siete Dayot Upamecano. A keď v 21. minúte Mbappe po pase od Aureliena Tchouameniho zvýšil na 3:0, boli hostia zrelí na uterák. Vicemajstri sveta v druhom polčase zvoľnili tempo, napriek tomu dokázali ešte raz skórovať, keď v závere pridal svoj druhý gól v zápase Mbappe. Holanďania mohli v nadstavenom čase znížiť, ale Memphis Depay nepremenil pokutový kop. Staronovému trénerovi "tulipánov" Ronaldovi Koemanovi tak nevyšla obnovená premiéra na reprezentačnej lavičke. K dispozícii však nemal opory Codyho Gakpa, Matthijsa de Ligta a ďalších troch hráčov, ktorých vyradil vírus. V druhom stretnutí "géčka" Gréci vyhrali na pôde Gibraltáru 3:0.Úspešný debut na lavičke Belgicka má za sebou nový tréner Domenico Tedesco. V Štokholme si jeho tím vypracoval v prvom polčase viacero šancí, ujala sa však až tá z 35. minúty, keď po centri Dodiho Lukebakia presne hlavičkoval Romelu Lukaku. Krátko po prestávke si obaja spoluprácu zopakovali, tentoraz Lukaku profitoval z individuálnej akcie krídelníka Herthy Berlín. V 82. minúte po prihrávke Johana Bakayoka skompletizoval Lukaku svoj hetrik a spečatil hladký triumf hostí. V závere dostal šancu na ihrisku domáci veterán Ibrahimovič, ktorý sa tak zapísal do histórie ako najstarší hráč kvalifikačných bojov o EURO. Štyridsaťjedenročný útočník prekonal rekord talianskeho brankára Dina Zoffa, ktorý si v kvalifikácii ME 1984 obliekol reprezentačný dres vo veku 40 rokov a 90 dní. V druhom súboji F-skupiny Rakúšania zdolali Azerbajdžan 4:1 aj vďaka dvom gólom stredopoliara Manchestru United Marcela Sabitzera.V E-skupine Česi zvíťazili nad Poľskom, ktoré od nového kvalifikačného cyklu vedie bývalý kouč Portugalska Fernando Santos. Domáci mali expresný štart, keď už po dvoch minútach a 10 sekundách viedli po góloch Ladislava Krejčího ml. a reprezentačného debutanta Tomáša Čvančaru 2:0. Česi v samostatnej histórii doteraz nikdy tak rýchlo neviedli o dva góly. Domáci mali v Prahe jasne navrch, v druhom polčase pridal tretí gól Jan Kuchta, hostia dokázali v závere už len skorigovať zásluhou Damiana Szymanského. V ďalšom zápase "éčka" Moldavsko remizovalo s Faerskými ostrovmi 1:1.Štart do nového kvalifikačného cyklu sa vydaril reprezentantom Čiernej Hory, ktorí zvíťazili na pôde Bulharska 1:0. O jediný gól duelu v Razgrade sa postaral útočník Dunajskej Stredy Nikola Krstovič, ktorý v 70. minúte zužitkoval prihrávku Vladimira Jovoviča. V druhom zápase G-skupiny si Srbi poradili s Litvou 2:0, za domácich skórovali opory Dušan Tadič a Dušan Vlahovič.