Francúzi s premiérovým zlatom, vo finále zdolali volejbalistov Ruska

volejbal, muži - finále:



Francúzsko - ROC 3:2 (23, 17, -21, -21, 12)

135 minút, rozhodovali: Simonovič (Srb.), Turci (Braz.)

Najviac bodov: Ngapeth 26, Patry 15, Clevenot 11 - Michajlov 21, Kľuka 20, Jakovlev 10



Konečné poradie:

1. Francúzsko

2. ROC

3. Argentína

4. Brazília

5. Poľsko

6. Taliansko

7. Japonsko

8. Kanada

9. Irán

10. USA

11. Tunisko

12. Venezuela

Tokio 7. augusta (TASR) - Francúzski volejbalisti sa prvýkrát v histórii stali olympijskými víťazmi. V sobotňajšom finále OH 2020 v Tokiu zdolali tím Ruského olympijského výboru (ROC) po dráme 3:2 na sety. Bronzové medaily získali Argentínčania, ktorí v juhoamerickom súboji o tretiu priečku zvíťazili nad Brazílčanmi rovnako 3:2.Vo finálovom súboji v Ariake Arene mali "Les Bleus" v úvode navrch. Získali prvé dva sety, v treťom viedli 15:14, ale odpor Rusov nezlomili. Tí sa herne chytili, postupne vyrovnali hru a v koncovke uchmatli tretí i štvrtý set pre seba zhodne v pomere 25:21. V tajbrejku to bola dráma, Francúzi však efektívnejšie podávali, zabrali v kľúčových momentoch a po víťazstve 15:12 mohli oslavovať historický titul.Pre Francúzov je to vôbec prvá medaila na OH, ich dosiaľ najlepším umiestnením na olympiáde bolo ôsme miesto na OH 1988. Rusi sa v súboji o zlato predstavili opäť po deviatich rokoch, v Londýne 2012 vybojovali titul, celkovo majú v postsovietskej ére na konte päť olympijských kovov (1-2-2). Počítajúc aj úspechy ZSSR majú v zbierke 11 medailí z OH (4-4-3).