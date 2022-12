Francúzi sa snažia zabrániť šíreniu vírusu, tvrdí Deschamps

Dauha 17. decembra (TASR) - Členovia francúzskej futbalovej reprezentácie robia pred finálovým zápasom MS v Katare proti Argentíne maximum pre to, aby sa vírusové ochorenie v ich radoch nešírilo. Choroba prejavujúca sa podobne ako chrípka spôsobila, že piatkový tréning obhajcov titulu vynechala trojica Raphael Varane, Ibrahima Konate a Kingsley Coman. Hráči sa necítili dobre a ich štart v nedeľňajšom súboji je otázny.



"Snažíme sa prijať čo najviac preventívnych opatrení, prispôsobiť sa podľa potreby a pokračovať v príprave na finále," vyhlásil tréner Francúzska Didier Deschamps na sobotňajšej tlačovej konferencii v Dauhe. "Samozrejme, že by bolo lepšie, keby sa to nedialo, ale s naším zdravotníckym personálom to riešime čo možno najlepšie," citovala Deschampsa AFP.



Tréner "Les Bleus" sa podľa vlastných slov cíti zdravotne v poriadku. Či sú okrem spomínanej trojice chorí aj ďalší členovia kádra, už nechcel komentovať. "Som v poriadku. Čo sa týka hráčov, dnes ráno som odišiel z hotela pomerne skoro, všetci ešte spali. Snažíme sa situáciu zvládnuť čo najlepšie a zostať pokojní a sústredení," zdupľoval Deschamps.



Francúzi sa môžu stať iba tretím tímom v histórii MS, ktorému sa podarí obhájiť titul. Finálový duel s Argentínou je na programe v nedeľu od 16.00 h v Lusaile.