Francúzi si myslia, že vstupenky na OH v Paríži sú príliš drahé

Paríž 5. marca (TASR) - Približne štyria z piatich Francúzov si myslia, že vstupenky na OH 2024 v Paríži sú príliš drahé. Výsledky pochádzajú z nedeľňajšieho prieskumu, ktorý podčiarkol rastúcu frustráciu verejnosti z tejto otázky.



Podľa prieskumu spoločnosti Odoxa pre mediálnu skupinu RTL a športovú stávkovú organizáciu Winamax celkovo 82 percent respondentov uviedlo, že vstupenky nie sú dostupné z hľadiska ceny. Takmer rovnaký podiel ľudí (79 percent) považuje proces predaja lístkov za "komplikovaný".



Prezident organizačného výboru Tony Estanguet bol v uplynulých dvoch týždňoch po prvom veľkom uvoľnení vstupeniek pre verejnosť cez lotériovým systém vystavený kritike. Úspešní uchádzači si museli kúpiť miesta na tri podujatia naraz, pričom minimálna cena bola 80 eur. To znamená, že štvorčlenná rodina by mohla čeliť účtu vo výške takmer 1000 eur. "Nie sme drahší ako Londýn v roku 2012. Je to rovnaké ako pri MS vo futbale a ragby," povedal Estanguet pre rozhlasovú stanicu RTL.



Bývalý trojnásobný zlatý olympijský medailista vo vodnom slalome Estanguet pri oznámení politiky predaja vstupeniek v marci minulého roka sľúbil veľký počet lístkov za dostupné ceny na všetky športy. Milión ich malo byť za 24 eur. Sociálne médiá sa zaplnili komentármi odsudzujúcimi ceny až 690 eur za miesto na atletiku, ako aj nedostatočnú dostupnosť športov, ako je šerm a lezenie, ktoré sa rýchlo vypredali.



Ľavicový denník Le Monde tento týždeň uviedol, že prvé reakcie na systém predaja vstupeniek sú znepokojujúce vzhľadom na ciele organizátorov, aby boli hry prístupné a mali úspech u ľudí. "Tony Estanguet môže tvrdiť, že desaťtisíce ľudí sú nadšení, ale nespokojnosť verejnosti je hrozbou, keďže sa predaj lístkov ešte len začína," dodali noviny.