Francúzi sú stále stopercentní, Česi remizovali s Albánskom

5. kolo kvalifikácie ME 2024



B-skupina:



Francúzsko - Írsko 2:0 (1:0)



Góly: 19. Tchouameni, 48. Thuram







Holandsko - Grécko 3:0 (3:0)



Góly: 17. de Roon, 31. Gakpo, 39. Weghorst





tabuľka:



1. Francúzsko 5 5 0 0 11:0 15



2. Holandsko 3 2 0 1 6:4 6



3. Grécko 4 2 0 2 5:5 6



4. Írsko 4 1 0 3 4:5 3



5. Gibraltár 4 0 0 4 0:12 0







E-skupina:



Poľsko - Faerské ostrovy 2:0 (0:0)



Góly: 73. a 83. Lewandowski (prvý z 11 m)







Česko - Albánsko 1:1 (0:0)



Góly: 56. Černý – 66. Bajrami





tabuľka:



1. Česko 4 2 2 0 7:2 8



2. Albánsko 4 2 1 1 6:3 7



3. Poľsko 4 2 0 2 6:6 6



4. Moldavsko 4 1 2 1 4:5 5



5. Faer. ostr. 4 0 1 3 2:9 1







G-skupina:



Srbsko - Maďarsko 1:2 (1:2)



Góly: 11. Szalai (vlastný) – 34. Varga, 36. Orban







Litva - Čierna Hora 2:2 (0:0)



Góly: 71. Paulauskas, 90.+4 Černych – 78. Krstovič, 89. Savič





tabuľka:



1. Maďarsko 4 3 1 0 7:1 10



2. Srbsko 4 2 1 1 6:3 7



3. Čierna Hora 4 1 2 1 3:4 5



4. Litva 4 0 2 2 3:7 2



5. Bulharsko 4 0 2 2 2:6 2







H-skupina:



Dánsko - San Maríno 4:0 (3:0)



Góly 26. Höjbjerg, 28. Maehle, 40. Wind, 90.+3 Poulsen







Slovinsko - Severné Írsko 4:2 (3:1)



Góly: 3. a 56. Šporar, 17. Stojanovič, 42. Šeško – 7. Price







Kazachstan - Fínsko 0:1 (0:0)



Gól: 78. Antman





tabuľka:



1. Fínsko 5 4 0 1 11:3 12



2. Dánsko 5 3 1 1 11:5 10



3. Slovinsko 5 3 1 1 9:6 10



4. Kazachstan 5 3 0 2 8:5 9



5. Sev. Írsko 5 1 0 4 4:7 3



6. San Maríno 5 0 0 5 0:17 0

Bratislava 8. septembra (TASR) - Futbalisti Francúzska triumfovali aj vo svojom piatom zápase v kvalifikácii ME 2024. Vicemajstri sveta zdolali v Paríži hráčov Írska 2:0 a s plným počtom bodov sú suverénny líder B-skupiny. Česi len remizovali v domácom stretnutí s Albánskom 1:1, ale udržali si prvé miesto v E-skupine.Francúzi čakali na prvý gól devätnásť minút, keď Aurelien Tchouameni strelou z diaľky prekonal brankára Gavina Bazunu. Favorit pokračoval v aktívnej hre aj vo zvyšnom čase prvého polčasu, ale chýbal mu väčší pokoj a presnosť vo finálnej fáze. "Les Bleus" sa dočkali krátko po prestávke. Marcus Thuram zaznamenal premiérový gól v národnom drese a upravil na 2:0. Mužstvo Didiera Deschampsa neinkasovalo ani v piatom zápase a so skóre 11:0 má v tabuľke deväťbodový náskok pred svojimi súpermi. Na druhé miesto poskočili Holanďania po triumfe nad Gréckom 3:0. "Oranjes" ktorí nastúpili iba na svoj tretí zápas, rozhodli už po prvej 45-minútovke. Postupne sa presadili Marten de Roon, Cody Gakpo a Wout Weghorst.Sedembodoví Česi privítali v domovskom stánku pražskej Slavie reprezentáciu Albánska, ktorá strácala na nich v tabuľke "éčka" len bod. Domáci sa tešili z prvého gólu v 48. minúte, ale útočník Lukáš Provod bol v ofsajde. O osem minút neskôr však už Česi viedli. Tomáš Souček získal loptu, prešiel cez dvoch protihráčov a krásnou prihrávkou našiel Václava Černého, ktorý prekonal brankára Etrita Berišu. Albánsko vyrovnalo po chybe domácich v rozohrávke. Nedim Bajrami zaznamenal tretí gól v kvalifikácii. Česi mali v 74. minúte šancu na druhý presný zásah, ale hlavičku Ladislava Krejčího zneškodnil Beriša.Poliaci sa dočkali svojho prvého víťazstva až vo štvrtom stretnutí. Favorit takmer 70 minút nevedel prekonať obranné hradby Faerských ostrovov. Mužstvu portugalského trénera Fernanda Santosa pomohla až ruka Odmara Faerä v šestnástke. Robert Lewandowski premenil penaltu, keď poslal loptu do protipohybu brankára Mattiasa Lamhaugeho. Kanonier Barcelony o desať minút neskôr svojim druhým gólom v zápase potvrdil zisk troch bodov.V G-skupine pútal súboj Srbska s Maďarskom. Zverenci Marca Rossiho síce od 11. minúty prehrávali po vlastnom góle Attilu Szalaia, no v prvom polčase dokázal otočiť skóre po zásahoch Barnabasa Vargu a Williho Orbana. Maďari tak zostali na čele tabuľky s trojbodovým náskokom práve pred Srbskom. Tretia Čierna Hora remizovala na pôde Litvy 2:2. Domácich poslal do vedenia v 71. minúte Gediminas Paulauskas, no Nikola Krstovič o sedem minút vyrovnal. Bývalý útočník Dunajskej Stredy, ktorý v lete prestúpil do talianskeho US Lecce, z voleja prekonal brankára Edvinasa Gertmonasa. Hostia boli po zakončení Stefana Saviča blízko k trom bodom, ale vo štvrtej minúte nadstaveného času vyrovnal Fjodor Černych.Fíni si v H-skupine pripísali štvrté víťazstvo za sebou. Severania triumfovali vo štvrtok v Astane nad domácim Kazachstanom 1:0 a potvrdili post lídra tabuľky. Jediný gól stretnutia zaznamenal v 78. minúte mladý krídelník Oliver Antman. Fíni si navyše štvrtýkrát za sebou udržali čisté konto, v ich bránke sa o to postaral rodák z Bratislavy Lukáš Hrádecký. Dánsko zvládlo pozíciu favorita so San Marínom, keď už po 40 minútach viedlo 3:0. V druhom polčase pridalo ďalší presný zásah a s 10 bodmi je na druhej priečke. Tretí sú s rovnakým počtom bodov, ale horším skóre Slovinci, ktorí uspeli proti Severným Írom 4:2. Dva góly v drese domácich strelil bývalý hráč Slovana Bratislava Andraž Šporar.