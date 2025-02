Francúzi triumfovali na MS v mix štafete dvojíc, Slováci 21.

Lenzerheide 20. februára (TASR) - Francúzski biatlonisti Julia Simonová a Quentin Fillon Maillet získali na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom Lenzerheide zlato v mix štafete dvojíc. Štvrtkové preteky zvládli so siedmimi dobíjaniami a triumfovali s náskokom 5,7 sekundy pred nórskym duom Ragnhild Femsteinviková a Johannes Thingnes Bö, ktoré malo na strelnici bilanciu 0+15. Tretí finišovali s odstupom 8,3 sekundy Nemci Franziska Preussová a Justus Strelow (0+4). Slovenskí reprezentanti Mária Remeňová a Jakub Borguľa obsadili 21. miesto s mankom 3:10,9 minúty (1+16).



Francúzi boli najväčší favoriti pretekov a od úvodu sa držali v popredí. Od tretieho úseku a šiestej streľby zvádzali na čele súboj s Nemcami. Preussová odovzdávala svojmu kolegovi Strelowovi pred záverečným úsekom s náskokom 5,9 sekundy na Simonovú, Fillon Maillet však na trati manko rýchlo zmazal. V záverečnej streleckej položke obaja rivali zhodne raz dobíjali, ale bolo jasné, kto je na tom lepšie bežecky. Fillon Maillet sa svojmu súperovi rýchlo vzdialil a rozhodol o prvenstve Francúzska. Strelow nakoniec nestačil bežecky ani na J.T. Böa a Nemci sa tak museli uspokojiť s bronzom. Štvrtí dobehli Švajčiari (+12,7).



Remeňová odštartovala preteky nádejne, od úvodu sa snažila držať "vlaku". Darilo sa jej aj strelecky, úvodnú ležku zvládla bez dobíjania, stojku s jedným dobíjaním a odovzdala na 14. pozícii s minimálnym odstupom 24 sekúnd. Borguľa však na ňu nenadviazal, po streľbe v ľahu a absolvovaní trestného kola výrazne klesol, na druhej streleckej položke mal dve dobíjania a svojej kolegyni odovzdal na 21. mieste s mankom 1:12,8 min. Remeňová tak musela ísť úplne sama. Po ležke s dvomi dobíjaniami klesla za Litvu na 22. priečku, na stojke zo zásobníka minula len raz, no až záverečným výstrelom odvrátila hrozbu trestného kola. Odovzdala tak na 22. pozícii (+2:14). Pre Borguľu bolo v záverečnom úseku prioritou zabrániť tomu, aby boli Slováci stiahnutí z trate. V streľbe z ľahu potreboval dve dobíjania, ale bol veľmi rýchly a zo strelnice odchádzal pred Litovcom Cigakom. Na stojke potreboval všetky dobíjania, no zvládol to znova rýchlo a napokon dobehol na 21. mieste.