Francúzi triumfovali v mix štafete v Novom Měste, Slováci 14.

7. kolo SP v Novom Měste na Morave:



mix štafeta (4 x 6 km): 1. Francúzsko (Lou Jeanmonnotová, Caroline Colombová, Eric Perrot, Fabien Claude) 1:06:32,3 h (0 trestných kôl + 7 dobíjaní), 2. Švédsko (Anna Magussonová, Hanna Öbergová, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson) +33,6 s (0+18), 3. Nórsko (Karoline Offigstadová Knottenová, Ingrid Landmarková Tandrevoldová, Johannes Dale, Endre Strömsheim) +38,3 (0+16), 4. Nemecko +1:07,7 min. (1+13), 5. Taliansko +1:13,3 (0+6), 6. Ukrajina +1:35,5 (1+8), 7. Česko +2:05,4 (1+15), 8. Rakúsko +2:14,2 (1+7), 9. Švajčiarsko +3:03,4 (3+15), 10. Fínsko +3:30,4 (3+15), ..., 14. SLOVENSKO (Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ, Mária REMEŇOVÁ, Michal ŠIMA, Matej KAZÁR) +5:33,0 (1+13)

Nové Město na Morave 5. marca (TASR) - Francúzski biatlonisti triumfovali v nedeľnej mix štafete na podujatí 7. kola Svetového pohára v Novom Měste na Morave. Štvorica Lou Jeanmonnotová, Caroline Colombová, Eric Perrot a Fabien Claude zvíťazila s náskokom 33,6 sekundy pred Švédmi, na pódiu ich doplnili tretí Nóri (+38,3). Slovenské kvarteto Paulína Bátovská Fialková, Mária Remeňová, Michal Šima a Matej Kazár obsadilo 14. miesto s mankom 5:33,0 min.Francúzi sa od úvodu držali v popredí, po druhej odovzdávke im patrila druhá priečka za Nórmi. Perrot potom dostal svoj tím do vedenia a následne finišujúci Claude vďaka čistej streľbe ešte zvýraznil náskok svojho družstva na čele. Francúzi ovládli miešanú štafetu druhýkrát v sezóne, zvíťazili aj v januári v slovinskej Pokljuke.Slovenskú štafetu rozbehla Bátovská Fialková, ktorá sa v prvom kole výborne držala a prišla do Vysočina arény v čelnej skupinke. No ležka ju zdržala, potrebovala až dva náhradné náboje, a potom nasledovalo aj trápenie na stojke, kde sa zdržala takmer minútu s dvoma dobíjaniami. Remeňovej odovzdala na 12. mieste. Tej to však rovnako ako v šprinte nešlo bežecky. Už v 1. kole dostala 33 sekúnd a dvakrát dobíjala a potom ju úplne zrazila stojka. Mala problémy aj s dobitím, po absolvovaní trestného kola spadla na 15. priečku a Slovákom reálne hrozilo dostihnutie o kolo. Šima však potom potreboval na ležke len jedno dobíjanie, rovnako aj na stojke a držal si 15. pozíciu po boku Rumunska a za Poľskom. Kazár vďaka zlej streľbe rumunského súpera poskočil na 14. miesto, v ľahu iba raz dobíjal. Vďaka ďalšej skvelej položke s jedným dobíjaním sa dokonca dostal na 12. pozíciu pred Bulharsko a Slovinsko, no napokon v záverečnom kole ho obaja dobehli a v cieľovom súboji aj predbehli.