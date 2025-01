Francúzi triumfovali v štafete na 4x7,5 km, Slováci na 22. mieste

5. kolo SP v Ruhpoldingu



muži - štafeta 4x7,5 km:



1. Francúzsko (Emilien Claude, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin) 1:08:45,4 h (0+6), 2. Švédsko (Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson) +38,4 s (0+10), 3. Nemecko (Justus Strelow, Danilo Riethmüller, Johannes Kühn, Philipp Nawrath) +58,8 (0+14) 4. Nórsko +1:05,9 m (3+10) 5. Slovinsko +1:13,8 (0+6), 6. Ukrajina +1:19, (0+7), 7. Česko +1:50,4 (0+8), 8. Rakúsko +2:41,1 (0+9), 9. Estónsko +2:56,7 (1+9), 10. Litva +3:01,6 (0+8), ..., 22. SLOVENSKO (Jakub Borguľa, Tomáš Sklenárik, Artur Ischakov, Damián Cesnek) +5:44,5 (2+13)

Ruhpolding 17. decembra (TASR) - Biatlonisti Francúzska triumfovali v piatkových štafetových pretekoch Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu. Na trati 4x7,5km zvíťazili s náskokom 38,4 sekundy pred úradujúcimi majstrami sveta zo Švédska, tretí skončili domáci Nemci (+58,8). Slováci v zložení Jakub Borguľa, Tomáš Sklenárik, Artur Ischakov a Damián Cesnek obsadili posledné 22. miesto so stratou 5:44,5 minút.Ako prvý zo Slovákov vybehol na trať Borguľa a počínal si dobre. Na prvej streľbe potreboval jedno dobíjanie, ale položku zvládol. Stojka mu však nevyšla, potreboval všetky tri náhradné náboje a napokon aj raz minul a musel absolvovať jeden trestný okruh. V záverečnom jeho strata narástla a Sklenárikovi odovzdával dvadsiaty. Druhý muž slovenskej štafety iba raz dobíjal, ale aj on bol na odovzdávke na 20. mieste. Ischakov spadol o jedno miesto, aj on musel absolvovať trestné kolo. Cesneka napokon predbehol aj dovtedy posledný Raul Flore z Rumunska.Pre Francúzov to je už tretí triumf v štafete za sebou, v tejto sezóne sú stále nezdolaní. Veľkí favoriti Nóri štafetu pokazili a skončili na štvrtom mieste (+1:05,9 min.).