Francúzi ukázali silu a v osemfinále zdolali Poliakov 3:1

Francúzsky futbalista Kylian Mbappe strieľa druhý gól Francúzska do siete Poľska v osemfinále MS 2022 v Katare 4. decembra 2022 v Dauhe Foto: TASR - AP

Na snímke druhý zľava hlavný venezuelský rozhodca Jesus Valenzuela udeľuje žltú kartu, vpravo jej adresát a francúzsky stredopoliar Aurelien Tchouameni v osemfinále MS vo futbale Francúzsko - Poľsko v katarskej Dauhe 4. decembra 2022. Foto: TASR - AP

Francúz Ousmane Dembele je faulovaný Poliakom Bartoszom Bereszynským v osemfinále MS 2022 v Katare 4. decembra 2022 v Dauhe. Foto: TASR - AP

osemfinále:



Francúzsko - Poľsko 3:1 (1:0)



Góly: 74. a 90.+1. Mpabbe, 44. Giroud - 90.+9. Lewandowski (z 11 m), ŽK: Tchouameni - Bereszynski, Cash. Rozhodovali: Valenzuela - Urrego, Tulio (všetci Ven.), 40.989 divákov.



Francúzsko: Lloris - Kounde (90.+2. Disasi), Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouameni (66. Fofana), Rabiot - Dembele (76. Coman), Griezmann, Mbappe - Giroud (76. Thuram)



Poľsko: Szczesny - Cash, Glik, Kiwior (87. Bednarek), Bereszynski - Krychowiak (71. Bielik) - Kaminski (71. Zalewski), S. Szymanski (64. Milik), Zielinski, Frankowski (87. Grosicki) - Lewandowski



Dauha 4. decembra (TASR) - Futbalisti Francúzska postúpili do štvrťfinále MS v Katare. Obhajcovia titulu zdolali v nedeľnom zápase Poliakov 3:1. O ich góly sa postarali v 44. minúte Olivier Giroud a v 74. a 90+1. Kylian Mbappe. V poslednej akcii zápasu iba znížil z penalty Robert Lewandowski.Giroud si pripísal 52. gól a stal sa novým rekordérom francúzskej reprezentácie. Mbappe dal ako prvý na turnaji štvrtý gól a pridal aj piaty. Francúzi nastúpia v boji o semifinále proti víťazovi duelu Anglicko - Senegal.Francúzi sa s Poliakmi stretli na vrcholnom podujatí prvýkrát od roku 1982. Severní susedia Slovákov vtedy dokázali uspieť v súboji o 3. miesto na MS v Španielsku 3:2. V treťom katarskom osemfinále však boli hráči galského kohúta výrazní favoriti. Tréner Poliakov Czeslaw Michniewicz si to uvedomoval a postavil zostavu s jediným klasickým útočníkom Lewandowským. Francúzi si v poslednom stretnutí skupiny proti Tunisku mohli dovoliť postaviť improvizovanú zostavu, štart v základe si tak v osemfinále zopakovali iba stopér Varane a stredopoliar Tchouameni. Do brány sa vrátil Hugo Lloris a vyrovnal tak rekord reprezentácie Francúzska. Za "Les Bleus" nastúpil po 142. krát, rovnako ako niekdajší obranca Lilian Thuram. Tridsaťpäťročný gólman Tottenhamu zároveň vyrovnal svojho predchodcu medzi žrďami Fabiena Bartheza. Obaja chytali za Francúzsko na MS 17-krát.Obhajcovia titulu od úvodu ukazovali svoju silu, Szczesného však v prvej polhodine iba vyskúšali z diaľky Dembele a Tchouameni. Prvú veľkú šancu mali Francúzi v 29. min. Poliaci urobili chybu v strede poľa, k lopte sa na krídle dostal Dembele a poslal Giroudovi loptu pred prázdnu bránu, no ten ju v sklze nedokázal presne usmerniť. Poliaci trpezlivo čakali na príležitosť a v 38. min mali veľkú možnosť otvoriť skóre. Po práci Bereszynského sa uprostred šestnástky ocitol úplne voľný Zielinski, no napálil iba do Llorisa a Kaminského dorážku odkopol z bránkovej čiary Varane. Opäť platilo tradičné klišé nedáš-dostaneš. V 44. min našiel Mbappe ideálne v šestnástke voľného Girouda a zakončovateľ AC Miláno nezaváhal. Tridsaťšesťročný veterán sa tak stal s 52 gólmi novým rekordérom francúzskej reprezentácie. O gól prekonal Thierryho Henryho.Ani po zmene strán sa obraz hry nezmenil. Poliaci potrebovali skórovať, no neotvorili ihneď obranu a nepustili sa do útočenia. V 48. min mohol zvýšiť Griezmann z priameho kopu, no Szczesny bol na mieste. Onedlho na to tesne minul z diaľky Mbappe. Na ihrisko prišiel ďalší útočník Milik a Poliaci začali častejšie držať loptu na kopačkách. Lenže v 74. min ukázal Mbappe ako málo mu stačí, aby sa stal rozhodujúcim faktorom stretnutia. Po prihrávke od Dembeleho si prevzal loptu na hranici šestnástky, zamieril a trafil presne do bližšieho horného rohu brány. Tento moment Poliakov uzemnil a duel už nedokázali zdramatizovať. Mbappe však nemal dosť a v prvej minúte nadstavenia pridal takmer z identického miesta ďalší gól. Akurát zamieril do opačného vinkla. V úplnom závere ešte mal Lewandowski možnosť odčiniť nepremenenú penaltu zo zápasu s Mexikom. Na prvýkrát sa mu to nepodarilo, ale keďže Francúzi vbehli do šestnástky skôr, mal možnosť reparátu a ten už zvládol.