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Francúzi ustáli agresivitu Paraguaja, Deschamps: Bolo to náročné
O víťazstve 1:0 v noci na nedeľu vo Philadelphii rozhodol v 70. minúte z pokutového kopu Mbappe po faule Diega Gomeza na striedajúceho Desireho Doueho.
Autor TASR
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Philadelphia 5. júla (TASR) - Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps ocenil svoj tím za to, že si zachoval chladnú hlavu proti agresívne hrajúcemu Paraguaju v náročných horúčavách. Jeden z dvoch najlepších strelcov šampionátu Kylian Mbappe po postupe do štvrťfinále MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade povedal, že zažiť stretnutie tohto typu je veľmi cenné.
O víťazstve 1:0 v noci na nedeľu vo Philadelphii rozhodol v 70. minúte z pokutového kopu Mbappe po faule Diega Gomeza na striedajúceho Desireho Doueho. Francúzi podali zatiaľ svoj najmenej výrazný výkon na turnaji v ofenzíve. Paraguajčania im však poriadne znepríjemnili život. Ich prejav sa zakladal v prvom rade na bránení a agresivite. Juhoameričania dohrávali súboje, slovnými prestrelkami sa snažili dostať favoritovi pod kožu a špeciálnu pozornosť venovali Mbappemu. Ak sa dostali na polovicu súpera, zaútočili iba v minimálnom počte.
„Vedeli sme, aký zápas nás čaká. Myslím si, že bolo pre nás veľmi cenné zažiť stretnutie tohto typu a vidieť, ako sme ho zvládli. Ukázali sme, že nie sme len tím, ktorý vie hrať útočný futbal. Každé mužstvo využíva svoje silné stránky – neexistuje správny alebo nesprávny spôsob hry. Jediný správny spôsob je zvíťaziť. Teraz sa musíme sústrediť na Maroko. Veľmi sa na tento zápas tešíme, pretože vieme, že nás čaká veľmi kvalitný súper,“ povedal podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Mbappe. Dvadsaťsedemročný útočník Realu Madrid dal svoj siedmy gól na prebiehajúcom šampionáte a vyrovnal zápis Lionela Messiho. V celkovom počte strelených gólov na „mundialoch“ zaostáva za Argentínčanom o jeden presný zásah, keď skóroval 19-krát v 19 zápasoch. Jeho gól v osemfinále bol zároveň jubilejným 150. presným zásahom Francúzska v histórii MS. Francúzi sa stali len štvrtou reprezentáciou, ktorá túto hranicu dosiahla, po Brazílii, Nemecku a Argentíne.
Vzhľadom na dianie na trávniku bolo až šokujúce, že Francúzi videli tri žlté karty, zatiaľ čo Paraguajčania ani jednu. „Nebolo to jednoduché. Využívali všetky možné prostriedky. Možno to nie je futbal, ktorý láka ľudí na štadióny – hrať s takou agresivitou a všetko zveličovať. Zostali sme sústredení na našu hru. Bolo to náročné, mali veľa hráčov za loptou a výborne bránili. Samozrejme, vysoké teploty sťažovali intenzívny futbal a bez vysokej intenzity sa proti takej dobre organizovanej obrane hrá veľmi ťažko. Nebudem kritizovať rozhodcu, ale zápas sme dohrali s tromi žltými kartami, hoci sa na ihrisku dialo naozaj veľa vecí. Nebudem kritizovať Paraguaj. Každý tím môže hrať, ako uzná za vhodné, ale bez urážok by som sa zaobišiel. Najdôležitejšie je, že po zápase nedošlo k žiadnym incidentom. Podstatné je, že sme postúpili,“ citovala Deschampsa agentúra AFP.
Zápas sa hral neskoro popoludní miestneho času, keď vo Philadelphii počas víkendu spojeného s oslavami 250. výročia nezávislosti USA dosahovala teplota vzduchu až 38 stupňov Celzia. Na ihrisku tak bolo horúco doslova aj obrazne. Francúzsky tréner prezradil, že v závere stretnutia musel poveriť dvoch zo svojich najsilnejších hráčov, aby chránili kapitána Mbappeho pred tvrdými zákrokmi súpera. „Udržali sme nervy na uzde, a to je mimoriadne dôležité. Samo o sebe vám to síce nezaručí víťazstvo, ale je to veľmi podstatné. Táto skúsenosť nám pomôže. Napokon, máme veľa hráčov, ktorí hrajú svoje prvé majstrovstvá sveta. Nepovedal by som, že sme to mali doteraz jednoduché, ale toto bol úplne iný typ zápasu.“
Francúzi tak vyhrali aj svoj piaty duel na tohtoročnom svetovom šampionáte. Pre Paraguaj, ktorý v šestnásťfinále senzačne vyradil Nemecko po jedenástkovom rozstrele, zostáva historickým maximom štvrťfinále z MS 2010 v JAR. „Bojovali sme na ihrisku ako levy. Francúzsko nenašlo odpoveď na našu hru a rozdiel napokon urobila individuálna kvalita a pokutový kop po zásahu VAR. Šestnásť rokov sme čakali na návrat na MS. Odchádzam s vedomím, že sme boli konkurencieschopní. Nemám pochybnosti, že nás tento šampionát posunul ďalej, hoci ma mrzí, že sme nešli ešte ďalej,“ zhodnotil tréner Paraguaja Gustavo Alfaro.
Majstri sveta z roku 2018 sa môžu stať iba treťou krajinou v histórii MS, ktorá postúpi do troch finále za sebou. Predtým sa to podarilo len Nemcom ešte v ére NSR a Brazílii. Francúzi sa vo štvrťfinále stretnú vo štvrtok 9. júla o 22.00 h SELČ vo Foxborough s Marokom. Pôjde o reprízu semifinále MS 2022 v Katare, v ktorom „Les Bleus“ zvíťazili 2:0 a následne vo finále po jedenástkovom rozstrele podľahli Argentíne. „Maroko patrí medzi najlepšie tímy. Hrali sme proti nemu pred štyrmi rokmi v Dauhe a odvtedy sa dostalo aj do finále Afrického pohára národov,“ povedal Deschamps. Dúfa, že jeho mužstvo sa z náročného stretnutia s Paraguajom stihne rýchlo zotaviť a že sa do zostavy vráti aj kľúčový stredopoliar Aurelien Tchouameni, ktorý osemfinále vynechal pre zranenie stehna. „Teraz máme niekoľko dní na regeneráciu. Niektorí hráči sú unavení a máme aj zopár menších zdravotných problémov,“ dodal francúzsky lodivod.
O víťazstve 1:0 v noci na nedeľu vo Philadelphii rozhodol v 70. minúte z pokutového kopu Mbappe po faule Diega Gomeza na striedajúceho Desireho Doueho. Francúzi podali zatiaľ svoj najmenej výrazný výkon na turnaji v ofenzíve. Paraguajčania im však poriadne znepríjemnili život. Ich prejav sa zakladal v prvom rade na bránení a agresivite. Juhoameričania dohrávali súboje, slovnými prestrelkami sa snažili dostať favoritovi pod kožu a špeciálnu pozornosť venovali Mbappemu. Ak sa dostali na polovicu súpera, zaútočili iba v minimálnom počte.
„Vedeli sme, aký zápas nás čaká. Myslím si, že bolo pre nás veľmi cenné zažiť stretnutie tohto typu a vidieť, ako sme ho zvládli. Ukázali sme, že nie sme len tím, ktorý vie hrať útočný futbal. Každé mužstvo využíva svoje silné stránky – neexistuje správny alebo nesprávny spôsob hry. Jediný správny spôsob je zvíťaziť. Teraz sa musíme sústrediť na Maroko. Veľmi sa na tento zápas tešíme, pretože vieme, že nás čaká veľmi kvalitný súper,“ povedal podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Mbappe. Dvadsaťsedemročný útočník Realu Madrid dal svoj siedmy gól na prebiehajúcom šampionáte a vyrovnal zápis Lionela Messiho. V celkovom počte strelených gólov na „mundialoch“ zaostáva za Argentínčanom o jeden presný zásah, keď skóroval 19-krát v 19 zápasoch. Jeho gól v osemfinále bol zároveň jubilejným 150. presným zásahom Francúzska v histórii MS. Francúzi sa stali len štvrtou reprezentáciou, ktorá túto hranicu dosiahla, po Brazílii, Nemecku a Argentíne.
Vzhľadom na dianie na trávniku bolo až šokujúce, že Francúzi videli tri žlté karty, zatiaľ čo Paraguajčania ani jednu. „Nebolo to jednoduché. Využívali všetky možné prostriedky. Možno to nie je futbal, ktorý láka ľudí na štadióny – hrať s takou agresivitou a všetko zveličovať. Zostali sme sústredení na našu hru. Bolo to náročné, mali veľa hráčov za loptou a výborne bránili. Samozrejme, vysoké teploty sťažovali intenzívny futbal a bez vysokej intenzity sa proti takej dobre organizovanej obrane hrá veľmi ťažko. Nebudem kritizovať rozhodcu, ale zápas sme dohrali s tromi žltými kartami, hoci sa na ihrisku dialo naozaj veľa vecí. Nebudem kritizovať Paraguaj. Každý tím môže hrať, ako uzná za vhodné, ale bez urážok by som sa zaobišiel. Najdôležitejšie je, že po zápase nedošlo k žiadnym incidentom. Podstatné je, že sme postúpili,“ citovala Deschampsa agentúra AFP.
Zápas sa hral neskoro popoludní miestneho času, keď vo Philadelphii počas víkendu spojeného s oslavami 250. výročia nezávislosti USA dosahovala teplota vzduchu až 38 stupňov Celzia. Na ihrisku tak bolo horúco doslova aj obrazne. Francúzsky tréner prezradil, že v závere stretnutia musel poveriť dvoch zo svojich najsilnejších hráčov, aby chránili kapitána Mbappeho pred tvrdými zákrokmi súpera. „Udržali sme nervy na uzde, a to je mimoriadne dôležité. Samo o sebe vám to síce nezaručí víťazstvo, ale je to veľmi podstatné. Táto skúsenosť nám pomôže. Napokon, máme veľa hráčov, ktorí hrajú svoje prvé majstrovstvá sveta. Nepovedal by som, že sme to mali doteraz jednoduché, ale toto bol úplne iný typ zápasu.“
Francúzi tak vyhrali aj svoj piaty duel na tohtoročnom svetovom šampionáte. Pre Paraguaj, ktorý v šestnásťfinále senzačne vyradil Nemecko po jedenástkovom rozstrele, zostáva historickým maximom štvrťfinále z MS 2010 v JAR. „Bojovali sme na ihrisku ako levy. Francúzsko nenašlo odpoveď na našu hru a rozdiel napokon urobila individuálna kvalita a pokutový kop po zásahu VAR. Šestnásť rokov sme čakali na návrat na MS. Odchádzam s vedomím, že sme boli konkurencieschopní. Nemám pochybnosti, že nás tento šampionát posunul ďalej, hoci ma mrzí, že sme nešli ešte ďalej,“ zhodnotil tréner Paraguaja Gustavo Alfaro.
Majstri sveta z roku 2018 sa môžu stať iba treťou krajinou v histórii MS, ktorá postúpi do troch finále za sebou. Predtým sa to podarilo len Nemcom ešte v ére NSR a Brazílii. Francúzi sa vo štvrťfinále stretnú vo štvrtok 9. júla o 22.00 h SELČ vo Foxborough s Marokom. Pôjde o reprízu semifinále MS 2022 v Katare, v ktorom „Les Bleus“ zvíťazili 2:0 a následne vo finále po jedenástkovom rozstrele podľahli Argentíne. „Maroko patrí medzi najlepšie tímy. Hrali sme proti nemu pred štyrmi rokmi v Dauhe a odvtedy sa dostalo aj do finále Afrického pohára národov,“ povedal Deschamps. Dúfa, že jeho mužstvo sa z náročného stretnutia s Paraguajom stihne rýchlo zotaviť a že sa do zostavy vráti aj kľúčový stredopoliar Aurelien Tchouameni, ktorý osemfinále vynechal pre zranenie stehna. „Teraz máme niekoľko dní na regeneráciu. Niektorí hráči sú unavení a máme aj zopár menších zdravotných problémov,“ dodal francúzsky lodivod.