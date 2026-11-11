Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. november 2026Meniny má Martin a Maroš
< sekcia Šport

Francúzi v Miláne proti Taliansku bez zraneného Mbappeho

.
Kylian Mbappé. Foto: TASR/AP

Na etredajšej predzápasovej tlačovej konferencii to potvrdil tréner „Les Bleus" Zinedine Zidane.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 11. novembra (TASR) - Kapitán francúzskej futbalovej reprezentácie Kylian Mbappe nenastúpi vo štvrtkovom dueli Ligy národov na pôde Talianska pre zranenie zadného stehenného svalu. Na etredajšej predzápasovej tlačovej konferencii to potvrdil tréner „Les Bleus" Zinedine Zidane.

„Kylian v Miláne nebude k dispozícii. Počas dnešného tréningu cítil bolesť v zadnom stehennom svale a nechceme riskovať zhoršenie jeho zdravotného stavu. Mrzí nás, že nám pre zranenia vypadli mnohé opory, no taký je futbal. Dúfam, že to nebude vážne a v nedeľu proti Turecku v Bordeaux nám Kylian pomôže," citovala slová Zidana agentúra AFP.
.

Neprehliadnite

Slovak PRO oslávilo 25 rokov summitom, prišlo približne 200 osobností

Prezident: Premiér zatiaľ zostáva poverený vedením envirorezortu

VIDEO: Pri Trenčianskych Tepliciach odhalili pamätník americkým letcom

Prieskum: Čo si Slováci myslia o Nežnej revolúcii?