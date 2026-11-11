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Francúzi v Miláne proti Taliansku bez zraneného Mbappeho
Na etredajšej predzápasovej tlačovej konferencii to potvrdil tréner „Les Bleus" Zinedine Zidane.
Autor TASR
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Miláno 11. novembra (TASR) - Kapitán francúzskej futbalovej reprezentácie Kylian Mbappe nenastúpi vo štvrtkovom dueli Ligy národov na pôde Talianska pre zranenie zadného stehenného svalu. Na etredajšej predzápasovej tlačovej konferencii to potvrdil tréner „Les Bleus" Zinedine Zidane.
„Kylian v Miláne nebude k dispozícii. Počas dnešného tréningu cítil bolesť v zadnom stehennom svale a nechceme riskovať zhoršenie jeho zdravotného stavu. Mrzí nás, že nám pre zranenia vypadli mnohé opory, no taký je futbal. Dúfam, že to nebude vážne a v nedeľu proti Turecku v Bordeaux nám Kylian pomôže," citovala slová Zidana agentúra AFP.
„Kylian v Miláne nebude k dispozícii. Počas dnešného tréningu cítil bolesť v zadnom stehennom svale a nechceme riskovať zhoršenie jeho zdravotného stavu. Mrzí nás, že nám pre zranenia vypadli mnohé opory, no taký je futbal. Dúfam, že to nebude vážne a v nedeľu proti Turecku v Bordeaux nám Kylian pomôže," citovala slová Zidana agentúra AFP.