Francúzi v sedmičkovom ragby zabránili zlatému hetriku Fidži

sedmičkové ragby - muži:



finále: Francúzsko - Fidži 28:7 (7:7)



o 3. miesto: JAR - Austrália 26:19 (5:7)



o 5. miesto: Nový Zéland - Írsko 17:7 (5:7)



o 7. miesto: Argentína - USA 19:0 (7:0)

Paríž 27. júla (TASR) - Reprezentanti domáceho Francúzska triumfovali na OH v Paríži v sedmičkovom ragby a vybojovali pre krajinu organizátora prvú zlatú medailu na prebiehajúcich hrách. V sobotnom finále na Stade de France zdolali dvojnásobných obhajcov zlata Fidžanov 28:7. Bronz získali Juhoafričania po triumfe 26:19 nad Austráliou.Fidžania sa hotovali vyhrať aj tretí turnaj v histórii OH, predtým uspeli v Riu de Janeiro aj v Tokiu. Úvod sa niesol v ich réžii, položili päťku a premenili aj následný kop. Francúzi však ešte v prvom polčase vyrovnali a v úvode druhej 7-minútovky odskočili favoritovi turnaja ďalším položením a úspešným kopom na 14:7. Deväťdesiat sekúnd pred koncom domáci hráči definitívne rozhodli o triumfe nad oceánskym súperom vďaka päťke Duponta a v závere ešte skóre prikrášlili. Odplatili mu tak prehru zo základnej C-skupiny."Les Bleus" získali prvý cenný kov v mužskom sedmičkovom ragby na OH. K celkovému triumfu dokráčali napriek tomu, že v skupinovej fáze sa trápili a do vyraďovačky sa kvalifikovali len s jedným víťazstvom na konte.