Francúzi v šlágri D-skupiny remizovali s Holandskom 0:0

Holandský hráč Nathan Ake (uprostred) hlavičkuje počas zápasu D-skupiny Holandsko - Francúzsko na ME 2024 vo futbale v Lipsku 21. júna 2024. Foto: TASR/AP

D-skupina, 2. kolo:



Holandsko - Francúzsko 0:0



Góly: ŽK: Schouten (Hol.), Rozhodovali: Taylor - Beswick, Nunn (všetci Angl.)







Holandsko: Verbruggen – Dumfries, de Vrij, van Dij, Ake – Schouten (73. Veerman), Simons (73. Wijnaldum), Reijnders – Frimpong (73. Geertruida), Depay (79. Weghorst), Gakpo



Francúzsko: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez – Tchouameni, Kante, Rabiot – Dembele (75. Coman), Thuram (75. Giroud), Griezmann



Holandskí fanúšikovia skandujú pred zápasom D-skupiny Holandsko - Francúzsko na ME 2024 vo futbale v Lipsku 21. júna 2024. Foto: TASR/AP



Tabuľka D-skupiny



1. Holandsko 2 1 1 0 2:1 4



2. Francúzsko 2 1 1 0 1:0 4



3. Rakúsko 2 1 0 1 3:2 3



4. Poľsko 2 0 0 2 2:5 0

Lipsko 21. júna (TASR) - Futbalisti Francúzska remizovali v piatkovom šlágri ôsmeho hracieho dňa ME s Holandskom 0:0. Deľba bodov oba tímy priblížila k zaisteniu si postupu do osemfinále, pričom Poľsko, ktoré v "déčku" nezískalo ani bod, už nemá šancu zahrať si vo vyraďovacej fáze.Francúzi nastúpili bez svojho kapitána Kyliana Mbappeho, ktorého tréner Didier Deschamps pošetril, keďže proti Rakúsku utrpel zlomeninu nosa. Absencia hviezdneho útočníka "Les Bleus" sa podpísala na predĺžení zaujímavej negatívnej série, keďže Francúzi nevyhrali ani jeden z uplynulých siedmich duelov, keď nenastúpil Mbappe.Holanďania sa v záverečnom treťom kole skupiny stretnú v utorok s Rakúskom (18.00 h). Francúzov čaká v rovnaký deň súboj s Poľskom (18.00 h), ktoré je po dvoch dueloch bez bodu posledné a šancu na postup mu nezabezpečí už ani prípadný plný bodový zisk s topfavoritom turnaja.Prvý polčas priniesol veľmi atraktívny a útočný futbal s množstvom gólových príležitostí na oboch stranách. Už v prvej minúte zápasu mohli Holanďania viesť, ale zakončenie Frimponga vytesnil na rohový kop brankár Maignan. Na opačnej strane musel riešiť jeho náprotivok Verbruggen ďalekonosnú strelu Griezmanna, ktorý pri neúčasti Mbappeho nastúpil s kapitánskou páskou. Ofenzívne predstavenie pokračovalo v 13. minúte šancou Francúzska, keď sa v tutovke ocitol Rabiot, ale v šestnástke ešte zbytočne hľadal Griezmanna, ktorý pred zakončením spadol. Z veľkej príležitosti tak Francúzi presný zásah nevyťažili. V závere úvodnej štvrťhodiny sa opäť vytiahol Maignan po nebezpečnej strele Gakpa. Do sľubnej šance sa dostal v 28. minúte aj Thuram, ktorý sa tesne vyhol ofsajdovému postaveniu, ale v zakončení prestrelil bránu "Oranjes".Na začiatku druhého dejstva boli tímy obozretnejšie a lepšie zvládali defenzívnu činnosť. Francúzi výborne zakombinovali v 65. minúte a dostali sa až pred bránu Verbruggena. Kante sa v šestnástke neulakomil, prihrávkou ešte našiel Griezmanna, ale francúzsky kapitán v páde nezakončil s dostatočnou razanciou. Francúzi preberali iniciatívu, boli aktívnejší, no schladil ich gól Simonsa, ktorý však po konzultácii s VAR-om neplatil pre ofsajdové postavenie Dumfriesa. Na záverečnú štvrťhodinu urobili obaja tréneri niekoľko zmien. Na strane Francúzov nastúpili Giroud s Comanom a hru Holanďanov mali osviežiť Geertruida, Veerman, Wijnaldum, ale aj "žolík" Weghorst, ktorý v pozícii striedajúceho hráča rozhodol duel s Poľskom. Záver stretnutia už vyloženú príležitosť nepriniesol a atraktívny súboj sa skončil bez gólového korenia.