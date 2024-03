Francúzi vyhrali miešané štafety, Slovákov stiahli z trate

Holmenkolen 3. marca (TASR) - Francúzski biatlonisti vyhrali preteky miešaných štafiet 7. kola Svetového pohára v nórskom Holmenkolene. Julia Simonová, Sophie Chauveauová, Fabien Claude a Quentin Fillon Maillet triumfovali časom 1:03:48,6 hodiny. Druhí skončili Švédi so stratou 32,2 sekundy a tretí finišovali domáci reprezentanti (+35,9 s). Slovenský tím v zložení Mária a Zuzana Remeňové, Damián Cesnek a Tomáš Sklenárik stiahli z trate na treťom úseku a klasifikovali na 17. mieste.



Nedeľňajšie preteky odštartovali najlepšie Francúzi. Julia Simonová strieľala na ležke rýchlo a presne a vybehla z nej s náskokom 10 sekúnd pred Ingrid Landmarkovou Tandrevoldovou. Za nimi išli taktiež čisté Rakúšanka a Švédka a s jednou chybou Nemka a Američanka. Mária Remeňová prišla na strelnicu na 12. mieste, no musela opravovať až tri rany a i keď sa tesne vyhla trestnému kolu, jej strata narástla na 50 sekúnd. Simonová vybielila aj stojku a keďže jej súperky zaváhali, jej náskok sa zvýšil na 24 sekúnd. Tandrevoldová sklopila bez problémov štyri terče, no potom sa zasekla a piaty jej nepadol ani s náhradnými nábojmi. Z trestného kola vybehla s minútovou stratou na 6. mieste. Na druhé sa dostala Lisa Theresa Hauserová z Rakúska a na tretie Švédka Mona Brorssonová. M. Remeňová išla na dve trestné a na prvej výmene strácala už viac ako tri minúty. Simonová odovzdala Sophie Chauveauovej s náskokom 32 sekúnd pred súperkami. Francúzka na ležke zaváhala, ale rýchlo sa opravila a keďže chybovala aj Elvira Öbergová, mala k dobru až 42 sekúnd. Na tretie miesto sa posunula presná Ida Lienová z Nórska (+50,3 s) a za ňou sa doťahovali Nemky, Talianky a Češky. Zuzana Remeňová trafila všetky terče a strácala 3:24,8 minúty. Chauveauová stojku zvládla a Fabienovi Cladueovi odovzdala s náskokom 33,9 s pred E. Öbergovou. Lienová sa na strelnici trápila a klesla na 5. miesto so stratou jeden a pol minúty. Pred ňu sa dostali Lisa Vittozziová a Sophia Schneiderová. Z. Remeňová potrebovala jeden náhradný náboj a Slovensko posunula z 21. až na 14. miesto (+4:04,6 min).



Claude potreboval na ležke jeden náhradný náboj a náskok pred Švédom Jesperom Nelinom klesol na 24 s. Tretí išiel Talian Lucas Hofer a za ním Nemec Benedikt Doll. Nór Tarjei Bö stiahol stratu na 1:10 min a posunul sa na piatu priečku. Cesnek musel na trestné kolo, navyše ho na strelnici dobehol Claude a tak Slovákov stiahli z trate a klasifikovali na 17. mieste. Francúz potreboval na stojke dva náhradné náboje a Hofer sa tak dotiahol na rozdiel 12 sekúnd. Pol minúty strácal Nelin a už štvrtý Tarjei Bö, ktorý sklopil všetkých desať terčov, len 54 sekúnd. Na výmene sa posunul ešte o dve bližšie a do pokračovania stíhacej jazdy vyslal svojho brata Johannesa Thingnesa. Na čele išiel Quentin Fillon Maillet, ktorý mal približne 18 sekúnd na Tommasa Giacomela. Francúz musel na ležke opravovať posledný terč a Talian sa dotiahol na šesť sekúnd, Švéd Martin Ponsiluoma mal manko 24,2 a J. T. Bö 43,1 sekundy. Na veternú strelnicu prišli prví dvaja spolu, Fillon Maillet rýchlo opravil jednu chybu, no Giacomel nie a musel na dve trestné. Z nich vybehol s vyše minútovým mankom na Francúza a navyše len dve sekundy pred Ponsiluomom, Böom a Nemcom Philipp Nawrathom. V záverečnom kole sa tak rozbehol veľký boj o druhé miesto. Podľa očakávania nastúpil v stúpaní Bö, s ktorým udržal krok len Ponsiluoma a v závere mal viac síl.