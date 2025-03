Francúzi vyhrali všetkých päť štafiet sezóny a majú malý glóbus

7. kolo SP v Novom Meste na Morave - štafeta mužov na 4x7,5 km:



1. Francúzsko (Emilien Claude, Oscar Lombardot, Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet) 1:16:24,3 h (0+4), 2. Nórsko (Martin Uldal, Tarjei Bö, Sturla Holm Laegreid, Johannes Thingnes Bö) +1:26,6 min (1+8), 3. Ukrajina (Arťom Tyščenko, Vitalij Mandsyn, Anton Dudčenko, Dmytro Pidručnyj) +2:45,4 (0+7), 4. Nemecko +2:57,1 (4+10), 5. Rakúsko +4:07,2 (0+10), 6. Taliansko +4:28,8 (5+11), 7. Švédsko +4:42,7 (6+16), 8. Slovinsko +4:47,8 (3+11), 9. Švajčiarsko +4:51,7 (3+13), 10. Česko +5:46,8 (3+16)





konečné poradie SP v štafetách (po 5):



1. Francúzsko 450 b, 2. Nórsko 355, 3. Švédsko 311, 4. Nemecko 266, 5. Ukrajina 217, 6. Slovinsko 201, ... 22. SLOVENSKO 62



Nové Mesto na Morave 9. marca (TASR) - Francúzski biatlonisti zvíťazili aj v záverečnej piatej štafete Svetového pohára a získali malý glóbus za disciplínu. Emilien Claude, Oscar Lombardot, Fabien Claude a Quentin Fillon Maillet triumfovali v Novom Meste na Morave časom 1:16:24,3 hodiny s iba štyrmi náhradnými nábojmi. Druhí skončili Nóri s mankom 1:26,6 minúty a tretí skončili Ukrajinci (+2:45,4 min). Slovensko štafetu nepostavilo.Francúzi triumfovali vo všetkých piatich štafetách v tomto ročníku Svetového pohára, no neuspeli na majstrovstvách sveta v Lenzerheide, kde ich zdolali práve Nóri. Poradie disciplíny v SP vyhrali s plným počtom 450 bodov, severania ich nazbierali o 95 menej. Nedeľňajšie preteky rozhodla až úplne posledná stojka, ktorú Fillon Maillet bleskovo vybieli a Johannes Thinges Bö zaváhal. "" povedal Fillon Maillet.Mužské preteky sa išli v náročných podmienkach, keďže teploty sa vyšplhali na 16 stupňov, čo sa odrazilo na kvalite trate, a zároveň dosť fúkalo. Úvodnú ležku tak zvládlo bez náhradných nábojov len šesť z 19 biatlonistov na štarte. Na čelo sa dostali Švéd, Talian a domáci Tomáš Mikyska, no rozostupy boli veľmi malé. Po stojke bol už prvý Nór Martin Uldal pätnásť sekúnd pred Mikyskom a 20 pred Claudeom. Naopak, Nemec, Talian aj Švéd museli na trestné kolo a nabrali minútovú stratu. Na druhom úseku udržal Tarjei Bö, ktorý išiel spolu so svojím bratom Johannesom Thingesom poslednú štafetu v kariére, vedenie pre Nórsko, no na stojke potreboval dva náhradné náboje. V behu si však znova vypracoval náskok a odovzdal 17 s pred Lombardotom. Za vedúce duo sa dostali Taliani, Slovinci a Fíni, Vítězslav Hornig musel na trestné a klesol na 11. miesto. Švédi mali na konte už päť trestných kôl a obrovskú stratu.Na tretí úsek vyštartoval prvý Sturla Holm Laegreid, ktorý však potreboval na ležke dva náhradné náboje a predbehol ho čistý Fabien Claude. Na treťom mieste išiel Talian Patrick Braunhofer a do hry o pódium sa vrátili aj Nemci s Johannesom Kühnom. Na stojke však vybuchol, keď netrafil šesť rán po sebe a musel na tri trestné. Zaváhali aj ďalší v hre o triumfu tak zostali len Francúz a Nór, ktorí vybehli zo strelnici v podstate zarovno. A tak vybehli na záverečný úsek aj finišmani Fillon Maillet a J. T. Bö, čo sľubovalo strhujúci záver pretekov. Na trati sa neutrhol ani jeden, na ležke boli obaja stopercentní a tak pokračovali bok po boku až na záverečnú stojku. Fillon Maillet ju zvládol excelentne a nesmierne rýchlo, kým jeho sok musel opravovať dva terče, no nepodarilo sa mu to a išiel na trestné kolo. Francúzi tak vyhrali aj piatu z piatich štafiet v sezóne SP a potvrdili zisku malého glóbusu. Nóri skončili druhí, na treťom mieste nakoniec dobehli Ukrajinci vďaka finišu Dmytra Pidručného.