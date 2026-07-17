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Francúzi zabojujú o bronz proti Anglicku, v hre je aj Zlatá kopačka
Francúzi mali šancu byť vo finále tretí raz v rade. Až do semifinále sa zdali byť najvýraznejším tímom turnaja, no v utorok nedokázali reagovať na takticky výborný výkon Španielska a prehrali 0:2.
Autor TASR
Miami 17. júla (TASR) - Francúzsko a Anglicko sa v sobotu v Miami rozlúčia s majstrovstvami sveta vo futbale, keď proti sebe nastúpia v zápase zdolaných, stretnutí o tretie miesto. Prehry v semifinále zanechali obe futbalové krajiny sklamané, pričom podľa mnohých si ich zavinili najmä samé.
Francúzi mali šancu byť vo finále tretí raz v rade. Až do semifinále sa zdali byť najvýraznejším tímom turnaja, no v utorok nedokázali reagovať na takticky výborný výkon Španielska a prehrali 0:2. „Albion“ mohol byť vo finále premiérovo od roku 1966, kedy bral jediný titul. Tím má na každom veľkom turnaji tie najvyššie ambície, v sobotu môže aspoň zlepšiť svoje maximum za posledných 60 rokov, ktorým je štvrté miesto z MS 1990 a 2018.
Oba tímy sa teraz musia pokúsiť zmobilizovať zvyšky súťažného odhodlania aj fyzických síl na zápas, ktorý je vo futbalovom prostredí všeobecne neobľúbený. „Nikto z našich ani z francúzskych hráčov nechce hrať tento zápas. Chcú hrať vo finále. Urobili sme všetko pre to, aby sme sa tam dostali. Každý hrá preto, aby vyhral majstrovstvá sveta, ale situácia je takáto. Máme o deň menej na regeneráciu než Francúzsko, ale pristúpime k tomu profesionálne,“ povedal po prehre s Argentínou (1:2) tréner Anglicka Thomas Tuchel.
Zápas bude aj bodkou za dlhým pôsobením Didiera Deschampsa na lavičke Francúzska. Deschamps, ktorý podobne ako Tuchel čelil ostrej kritike za taktické rozhodnutia v semifinále, po turnaji vo funkcii skončí. Odchod 57-ročného trénera uzavrie úspešné štrnásťročné obdobie, počas ktorého doviedol Francúzsko k titulu majstra sveta v roku 2018, do finále v Katare v roku 2022 a medzi najlepšiu štvorku na aktuálnom turnaji. „Stále môžeme získať tretie miesto, takže urobíme všetko pre to, aby sme ho dosiahli. Nie sme tam, kde sme chceli a očakávali byť. Sklamanie zodpovedá našim ambíciám, ale musíme to prijať. Nemáme inú možnosť,“ povedal Deschamps po semifinálovej prehre „Les Bleus“.
Hoci to bude iba slabšia útecha, stretnutie môže byť rozhodujúce v boji o Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca turnaja. Francúzsky kapitán Kylian Mbappe je s ôsmimi gólmi na čele poradia strelcov spoločne s kapitánom Argentíny Lionelom Messim. Proti anglickej obrane sa bude snažiť svoju bilanciu ešte vylepšiť. Do boja môžu v prípade výrazného výkonu na Hard Rock Stadium v Miami zasiahnuť aj Angličania Harry Kane a Jude Bellingham, ktorí majú na konte po šesť gólov. Tridsaťdvaročný Kane je zároveň historicky najlepším strelcom svojho národného tímu (85) a môže ísť o jeho posledný duel na mundiale. „Beriem to rok po roku a národný tím je mojou pýchou a radosťou. Reprezentovať krajinu milujem viac než čokoľvek iné. Nikdy si v týchto veciach nechcem stanovovať hranice,“ povedal ohľadom tejto témy samotný útočník. Zápas je zároveň príležitosťou pre Mbappeho dostať sa na čelo historického poradia strelcov majstrovstiev sveta. Útočník Realu Madrid má momentálne na konte 20 gólov, o jeden menej než Messi.
Očakáva sa, že Tuchel po vyčerpávajúcom turnaji výrazne obmení základnú jedenástku. Po energeticky náročnom osemfinále v riedkom vzduchu Mexika na Aztéckom štadióne proti domácim nasledovalo mimoriadne horúce štvrťfinále proti Nórsku v Miami a potom mentálne zdrvujúca prehra s Argentínou. Deschamps môže dať zas príležitosť skúsenému stredopoliarovi N'Golovi Kantemu, jednému z hrdinov triumfu Francúzska na MS 2018, ktorý v Spojených štátoch zatiaľ neodohral ani minútu.
Francúzi mali šancu byť vo finále tretí raz v rade. Až do semifinále sa zdali byť najvýraznejším tímom turnaja, no v utorok nedokázali reagovať na takticky výborný výkon Španielska a prehrali 0:2. „Albion“ mohol byť vo finále premiérovo od roku 1966, kedy bral jediný titul. Tím má na každom veľkom turnaji tie najvyššie ambície, v sobotu môže aspoň zlepšiť svoje maximum za posledných 60 rokov, ktorým je štvrté miesto z MS 1990 a 2018.
Oba tímy sa teraz musia pokúsiť zmobilizovať zvyšky súťažného odhodlania aj fyzických síl na zápas, ktorý je vo futbalovom prostredí všeobecne neobľúbený. „Nikto z našich ani z francúzskych hráčov nechce hrať tento zápas. Chcú hrať vo finále. Urobili sme všetko pre to, aby sme sa tam dostali. Každý hrá preto, aby vyhral majstrovstvá sveta, ale situácia je takáto. Máme o deň menej na regeneráciu než Francúzsko, ale pristúpime k tomu profesionálne,“ povedal po prehre s Argentínou (1:2) tréner Anglicka Thomas Tuchel.
Zápas bude aj bodkou za dlhým pôsobením Didiera Deschampsa na lavičke Francúzska. Deschamps, ktorý podobne ako Tuchel čelil ostrej kritike za taktické rozhodnutia v semifinále, po turnaji vo funkcii skončí. Odchod 57-ročného trénera uzavrie úspešné štrnásťročné obdobie, počas ktorého doviedol Francúzsko k titulu majstra sveta v roku 2018, do finále v Katare v roku 2022 a medzi najlepšiu štvorku na aktuálnom turnaji. „Stále môžeme získať tretie miesto, takže urobíme všetko pre to, aby sme ho dosiahli. Nie sme tam, kde sme chceli a očakávali byť. Sklamanie zodpovedá našim ambíciám, ale musíme to prijať. Nemáme inú možnosť,“ povedal Deschamps po semifinálovej prehre „Les Bleus“.
Hoci to bude iba slabšia útecha, stretnutie môže byť rozhodujúce v boji o Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca turnaja. Francúzsky kapitán Kylian Mbappe je s ôsmimi gólmi na čele poradia strelcov spoločne s kapitánom Argentíny Lionelom Messim. Proti anglickej obrane sa bude snažiť svoju bilanciu ešte vylepšiť. Do boja môžu v prípade výrazného výkonu na Hard Rock Stadium v Miami zasiahnuť aj Angličania Harry Kane a Jude Bellingham, ktorí majú na konte po šesť gólov. Tridsaťdvaročný Kane je zároveň historicky najlepším strelcom svojho národného tímu (85) a môže ísť o jeho posledný duel na mundiale. „Beriem to rok po roku a národný tím je mojou pýchou a radosťou. Reprezentovať krajinu milujem viac než čokoľvek iné. Nikdy si v týchto veciach nechcem stanovovať hranice,“ povedal ohľadom tejto témy samotný útočník. Zápas je zároveň príležitosťou pre Mbappeho dostať sa na čelo historického poradia strelcov majstrovstiev sveta. Útočník Realu Madrid má momentálne na konte 20 gólov, o jeden menej než Messi.
Očakáva sa, že Tuchel po vyčerpávajúcom turnaji výrazne obmení základnú jedenástku. Po energeticky náročnom osemfinále v riedkom vzduchu Mexika na Aztéckom štadióne proti domácim nasledovalo mimoriadne horúce štvrťfinále proti Nórsku v Miami a potom mentálne zdrvujúca prehra s Argentínou. Deschamps môže dať zas príležitosť skúsenému stredopoliarovi N'Golovi Kantemu, jednému z hrdinov triumfu Francúzska na MS 2018, ktorý v Spojených štátoch zatiaľ neodohral ani minútu.
MS 2026 vo futbale - zápas o tretie miesto
Hard Rock Stadium (Miami)
Francúzsko - Anglicko, rozhodujú: Valenzuela - Urrego, Moreno (všetci Ven.)
Predpokladané zostavy:
Francúzsko: Maignan - Kounde, Konate, Lacroix, T. Hernandez - Kone, Zaire-Emery - Cherki, Olise, Doue - Mbappe
Anglicko: Pickford - Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly - Rice, Anderson - Rogers, Bellingham, Gordon - Kane
Hard Rock Stadium (Miami)
Francúzsko - Anglicko, rozhodujú: Valenzuela - Urrego, Moreno (všetci Ven.)
Predpokladané zostavy:
Francúzsko: Maignan - Kounde, Konate, Lacroix, T. Hernandez - Kone, Zaire-Emery - Cherki, Olise, Doue - Mbappe
Anglicko: Pickford - Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly - Rice, Anderson - Rogers, Bellingham, Gordon - Kane