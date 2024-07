Francúzi zdolali Belgicko 1:0 vlastným gólom Vertonghena

osemfinále /Merkur-Spiel-Arena, Düsseldorf/



Francúzsko - Belgicko 1:0 (0:0)



Gól: 85. Vertonghen (vl.). Rozhodcovia: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všetci Švéd.), ŽK: Tchouameni, Griezmann, Rabiot - Vertonghen, Mangala, 46.810 divákov.



Francúzsko: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez - Kante, Tchouameni, Rabiot - Griezmann - Thuram (62. Kolo Muani), Mbappe



Belgicko: Casteels - Castagne (88. de Ketelaere), Faes, Vertonghen, Theate - de Bruyne, Onana, Carrasco (89. Lukebakio) - Openda (63. Mangala), Lukaku, Doku

Düsseldorf 1. júla (TASR) - Futbalisti Francúzska sa stali ďalšími štvrťfinalistami ME 2024. V pondelkovom osemfinálovom dueli zvíťazili v Düsseldorfe nad Belgickom 1:0 po tom, čo si dal v 85. minúte vlastný gól obranca Jan Vertonghen. Zverenci Didiera Deschampsa nastúpia vo štvrťfinále v piatok 5. júla o 21.00 h v Hamburgu proti lepšiemu z dvojice Portugalsko - Slovinsko. Ich vzájomný duel bol na programe v pondelok o 21.00 h.Pre Belgičanov to bola druhá prehra na turnaji, v úvodnom zápase E-skupiny prekvapujúco podľahli Slovákom 0:1. Na predchádzajúcich dvoch turnajoch postúpili do štvrťfinále. Francúzi skončili pred troma rokmi v osemfinále, pred ôsmimi boli na domácom šampionáte strieborní.Francúzi boli v úvode aktívnejší a snažili sa tvoriť, ale do väčších šancí sa nedostávali a strely z diaľky nemali potrebnú presnosť ani razanciu. Prvú väčšiu šancu tak mali ich súperi v 24. minúte, keď po Griezmannovom faule poslal de Bruyne strieľaný center do šestnástky, prekvapil Maignana a ten loptu iba s námahou vykopol na bránkovej čiare. Vzápätí fauloval Rabiot Dokua a Francúzi mali už po prvej polhodine na konte tri žlté karty. Ich prvá gólová príležitosť prišla až v 34. minúte, keď Kounde poslal z pravej strany prudký center do stredu šestnástky a hlavička Thurama preletela tesne vedľa pravej žrde. V závere polčasu držali loptu Francúzi, no Belgičania hrali dobre v defenzívnom bloku. V poslednej minúte však Mbappe zvládol ostrý súboj s Dokuom, jeho prihrávka do šestnástky sa odrazila k Tchouamenimu, no ten prestrelil.Druhý pokus Tchouameniho krátko po zmene strán tečoval Faes a Casteels ho vytlačil na roh. V 55. minúte našiel Kounde vo vápne Mbappeho, ale ten zle trafil loptu a jeho strela išla ďaleko za ľavú žrď. Belgičania boli v týchto momentoch pod tlakom a v podstate nedokázali vyviesť loptu za poliacu čiaru. Prvú šancu po zmene strán mali v 61. minúte, keď získali loptu v strede poľa, de Bruyne vysunul Carrasca, no tesne predtým, ako vystrelil, mu sklzom vypichol loptu Hernandez. Následne prišli prvé striedania na oboch stranách, Thurama vymenil Kolo Muani a Opendu Mangala. V 69. minúte Griezmann nabil pred šestnástkou Tchouamenimu, ten mal dostatok času aj miesta, ale opäť vystrelil vysoko nad. V 71. minúte Belgičania podržali loptu na dlhší čas pred šestnástkou súpera, de Bruyne odštartoval akciu na ľavej strane a Lukakuovu tvrdú strelu z uhla vyrazil Maignan. V 83. minúte mohol po Dokuovej prihrávke rozhodnúť vo veľkej šanci de Bruyne, ale aj jeho strelu vyrazil Maignan. Gól prišiel na druhej strane. Francúzi zavreli súpera v šestnástke, Kolo Muani dostal loptu do vápna, otočil sa okolo Vertonghena, ktorý jeho strelu ešte tečoval a Casteels nemal šancu - 1:0.