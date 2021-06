Francúzi zdolali Nemecko 1:0 vlastným gólom Hummelsa

F-skupina - 1. kolo:

Mníchov



Francúzsko - Nemecko 1:0 (1:0)



Gól: 20. Hummels (vlastný). Rozhodovali: Del Cerro Grande - Yuste, Fernandez (všetci Šp.), ŽK: Kimmich



Francúzsko: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Rabiot (90.+4 Dembele), Kante, Pogba - Griezmann, Benzema (89. Tolisso), Mbappé

Nemecko: Neuer - Ginter (88. Can), Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens (88. Volland) - Havertz (74. Sané), Gnabry (74. Werner), Müller



1. PORTUGALSKO 1 1 0 0 3:0 + 3 3

2. FRANCÚZSKO 1 1 0 0 1:0 + 1 3

3. NEMECKO 1 0 0 1 0:1 - 1 0

4. MAĎARSKO 1 0 0 1 0:3 - 3 0



Mníchov 15. júna (TASR) - Futbalisti Francúzska vstúpili do európskeho šampionátu 2020 víťazstvom. Úradujúci majstri sveta zdolali v utorkovom šlágri F-skupiny v Mníchove Nemecko 1:0, o ich triumfe rozhodol vlastný gól Matsa Hummelsa v 20. minúte.Francúzi si v prestížnom súboji v Allianz Aréne pripísali piate víťazstvo za sebou. Proti Nemecku si čisté konto udržal brankár Hugo Lloris, jeho spoluhráčom ešte dvakrát gólovú radosť prekazili ofsajdové verdikty.Nemecko nastúpi v ďalšom stretnutí v sobotu 19. júna o 18.00 h opäť v Mníchove proti obhajcom titulu z Portugalska. Francúzsko čaká o tri hodiny skôr v Budapešti súboj s domácim Maďarskom.V atraktívnom súboji šampiónov dvoch uplynulých majstrovstiev sveta ponúkol prvé zakončenie na začiatku 4. minúty Hummels, jeho hlavička po štandardke z pravej strany nemala potrebnú presnosť a razanciu. Šláger postupne naberal obrátky, po štvrťhodine hry prišla súvislá svižná pasáž od "Les Bleus". Ginter najprv v poslednej chvíli odvrátil prízemnú prihrávku Pavarda z pravej strany do šestnástky na nabiehajúce hroty a z následného rohu hlavičkoval Pogba z piatich metrov nad bránku súpera. Mbappé sa prvýkrát predviedol v 17. minúte, jeho krížnu strelu musel Neuer vytesniť na roh. O tri minúty neskôr sa už Francúzi dočkali, Pogba šikovne vysunul na ľavú stranu Hernandeza a jeho prudkú prihrávku pred bránku si do vlastnej siete zrazil Hummels - 1:0. Na konci 22. minúty mohol vyrovnať Müller hlavou po centri Gosensa, o tri minúty Kroos z priameho kopu zo sľubnej vzdialenosti neprestrelil francúzsky múr. Francúzi poľavili v aktivite a Kroos mal ďalšiu možnosť po faule na spoluhráča, ani z ďalšej štandardnej situácie však netrafil do priestoru bránky. Najväčšiu príležitosť Nemcov v prvom polčase "spálil" v 38. minúte Gündogan, keď halfvolejom zvnútra šestnástky po spätnej prihrávke Gnabryho vystrelil vedľa. Jeho tím mal v prvom polčase loptu častejšie na kopačkách, napriek aktivite ani raz nedonútil francúzskeho brankára Llorisa zasiahnuť.Francúzi mohli krátko po prestávke zvýšiť svoj náskok - Mbappého sólo ešte želaný efekt neprinieslo a defenzíva súpera ho do koncovky nepustila, v 52. minúte však skvele vysunul na ľavú stranu bežiaceho Rabiota a ten z úniku trafil bližšiu žrď nemeckej bránky. O dve minúty neskôr si na druhej strane nabehol na center Gosensa z ľavej strany Gnabry, jeho pokus z "prvej" skončil nad bránkou Lorisa. Nemci v snahe vyrovnať začali čoraz viac napádať už na polovici súpera, pokus Müllera zblokoval Varane a Gosens pri pokuse zakončiť v 58. minúte vo výskoku nešetrne "zostrelil" Pavarda. Francúzsky obranca sa po dlhšom ošetrovaní vrátil naspäť do hry. So spoluhráčmi sa v 66. minúte už tešil z druhého gólu po zakončení Mbappého s pomocou žrde, ale ich radosť ukončil ofsajdový verdikt rozhodcov. Na ťahu boli opäť Nemci, ich kouč Löw oživil ofenzívu pred záverečnou fázou duelu nasadením Saného a Wernera. Obranná "pavučina" Francúzov však fungovala a do brejku z nej v 78. minúte vyšprintoval Mbappé, ešte pred zakončením ho v hraničnom zákroku obral o loptu Hummels. Tlak Nemcov v záverečnej desaťminútovke bol iba platonický, Francúzi hrozili z protiútokov a VAR im po jednom z nich v 85. neuznal pre ofsajd zásah Benzemu, cenné tesné víťazstvo si však ustrážili aj v osem minút trvajúcom nadstavení.