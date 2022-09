Francúzi zdolali Talianov 93:85 pp a sú tretí semifinalisti

ME v basketbale - štvrťfinále (Berlín):



Francúzsko - Taliansko 93:85 pp (77:77, 38:21)

Berlín 14. septembra (TASR) - Basketbalisti Francúzska sa stali tretími semifinalistami ME. V stredajšom štvrťfinálovom zápase zdolali v Berlíne Taliansko 93:85 po predĺžení. V súboji o finále sa stretnú s víťazom druhého stredajšieho štvrťfinále, v ktorom sa stretnú Slovinsko a Poľsko. Prvú semifinálovú dvojicu tvoria Nemci a Španieli, ktorí si v utorňajších štvrťfinálových zápasoch poradili s Gréckom, resp. s Fínskom.Francúzi mali zápas sľubne rozohratý, v prvej štvrtine viedli o 10 bodov (27:17), v druhej aj o 11 (33:22), no Taliani dokázali vyrovnať. V záverečnej časti mali na dosah víťazstvo, keď viedli 75:68, no o náskok prišli. Predĺženie už bolo v réžii Francúzov. Najviac bodov dosiahli 21-bodoví Taliani Simone Fontecchio a Marco Spissu, na strane Francúzov bol najúspešnejší Thomas Heurtel s 20 bodmi.