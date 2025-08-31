Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Francúzky a Brazílčanky postúpili do štvrťfinále

Francúzka Amélie Rotarová (vľavo) objíma svoju spoluhráčku Juliette Gelinovú a spoluhráčku Amandhu Sylvesovú, ktoré oslavujú gól proti Číne počas zápasu druhého kola Majstrovstiev sveta vo volejbale žien FIVB 2025 medzi Čínou a Francúzskom v hale Huamark v Bangkoku v Thajsku v nedeľu 31. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Francúzky v nedeľňajšom osemfinálovom zápase zvíťazili nad Číňankami 3:1.

Autor TASR
Bangkok 31. augusta (TASR) - Volejbalistky Francúzska postúpili do štvrťfinále na MS v Thajsku. V nedeľňajšom osemfinálovom zápase zvíťazili nad Číňankami 3:1. V boji o semifinále ich čakajú Brazílčanky, tie zdolali hráčky Dominikánskej republiky 3:1.



MS vo volejbale, osemfinále:

Brazília - Dominikánska republika 3:1 (-18, 12, 20, 11)

Čína - Francúzsko 1:3 (-20, -25, 22, -20)
