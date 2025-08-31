< sekcia Šport
Francúzky a Brazílčanky postúpili do štvrťfinále
Francúzky v nedeľňajšom osemfinálovom zápase zvíťazili nad Číňankami 3:1.
Autor TASR
Bangkok 31. augusta (TASR) - Volejbalistky Francúzska postúpili do štvrťfinále na MS v Thajsku. V nedeľňajšom osemfinálovom zápase zvíťazili nad Číňankami 3:1. V boji o semifinále ich čakajú Brazílčanky, tie zdolali hráčky Dominikánskej republiky 3:1.
MS vo volejbale, osemfinále:
Brazília - Dominikánska republika 3:1 (-18, 12, 20, 11)
Čína - Francúzsko 1:3 (-20, -25, 22, -20)
