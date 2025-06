Francúzky deklasovali Švajčiarsko 111:37 a sú naďalej stopercentné

ME basketbalistiek 2025



A-skupina (Pireus/Gréc.):



Francúzsko - Švajčiarsko 111:37 (60:14)

Pireus/Bologna 21. júna (TASR) - Basketbalistky Francúzska postúpili do štvrťfinále majstrovstiev Európy so stopercentnou bilanciou. V sobotu uspeli aj vo svojom treťom dueli na šampionáte, keď v gréckom meste Pireus zdolali Švajčiarsko jednoznačne 111:37. Bez prehry sa tak stali víťazkami základnej A-skupiny. Švajčiarky, ktorých najlepšou strelkyňou bola s 10 bodmi Evita Herminjardová z Piešťanských Čajok, skončia v skupine posledné.Prvýkrát v histórii majú ME basketbalistiek štyroch hostiteľov. Dejiskami sú Bologna, Brno, Hamburg a Pireus. Z každej zo štyroch skupín postúpia do vyraďovačky prvé dve tímy.