Francúzky odštartovali šampionát tesným víťazstvom nad Tureckom

Pireus/Bologna 18. júna (TASR) - Basketbalistky Francúzska odštartovali v stredu majstrovstvá Európy tesným víťazstvom v A-skupine nad Tureckom 71:69. Obhajkyne bronzu a strieborné medailistky z vlaňajšej olympiády sa v gréckom meste Pireus dlho trápili, pred štvrtou štvrtinou ešte prehrávali o šesť bodov a skóre otočili až v záverečnej pasáži duelu.



V stretnutí B-skupiny Slovinsko prekvapujúco prehralo v Bologni s Litvou 71:77. Prvé dva tímy z každej základnej skupiny postúpia do vyraďovacej časti. Prvýkrát v histórii majú ME basketbalistiek štyroch hostiteľov. Dejiskami sú Bologna, Brno, Hamburg a Pireus. Titul obhajujú Belgičanky, ktoré pred dvoma rokmi vybojovali svoje premiérové prvenstvo na ME.







ME basketbalistiek 2025



A-skupina (Pireus/Gréc.):



Turecko - Francúzsko 69:71 (44:36)