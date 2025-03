Francúzky ovládli záverečnú štafetu a získali glóbus, Slovenky sú 13te

Nové Mesto na Morave 9. marca (TASR) - Francúzske biatlonistky sa stali víťazkami nedeľnej záverečnej piatej štafety Svetového pohára a triumfovali aj v celkovom hodnotení disciplíny. Štvorica Lou Jeanmonnotová, Oceane Michelonová, Justine Braisazová-Bouchetová a Julia Simonová prišila do cieľa s náskokom 25,1 s pred druhými Nórkami a 47,6 pred tretími Nemkami. O ich úspechu rozhodla predovšetkým výborná bilancia na strelnici 0+5. Slovenky v zložení Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová obsadili 13. miesto s mankom +4:29,6 (0+8).



Francúzky si pripísali vôbec prvé prvenstvo v štafete v sezóne, keďže ich triumf na svetovom šampionáte v Lenzerheide sa do hodnotenia SP nepočíta. Pred záverečnými pretekmi im patrila druhá priečka s mankom 15 bodov za Švédskom. Tým sa však nedarilo a s bilanciou na strelnici 2+15 prišli do cieľa až na 6. mieste so stratou +2:34,9.



Kapustovej sa v teplom počasí a na topiacom sa snehu bežalo ťažko a hoci na strelnici neurobila jedinú chybu, odovzdala na predposlednom 20. mieste s mankom viac ako dve minúty na vedúce Francúzky. Bátovská-Fialková využila tri náhradné náboje a posunula slovenskú štafetu na 16. miesto na druhej odovzdávke, no jej odstup od čela sa zvýšil na 3:10,5. Kuzminová taktiež dobíjala trikrát a vyslala Remeňovú na záverečný úsek na 14. priečke s odstupom 3:31,5 min. Finišmanka slovenskej štafety sa posunula ešte o priečku vyššie, keď dobíjala celkovo dvakrát.



Francúzky výborne strieľali a od úvodu udávali tón pretekov. V polovici trate mali na konte nula chýb a odovzdali s náskokom 44,4 pred Rakúšankami a 55,6 pred Nemkami. Braisazová-Bouchetová štyrikrát dobíjala, no udržala náskok do tretej odovzdávky na úrovni trištvrte minúty už pred Nórkami. Tretie Nemky už zaostávali viac ako o minútu. Simonová minula na záverečnom úseku iba raz a jej náskok v cieli sa zmenšil iba pre to, že si na záverečnom kole podávala ruky s divákmi a realizačným tímom.