Francúzky vybojovali bronz po víťazstve nad Holandskom 33:31

Od 17.30 h bolo v rotterdamskej Ahoy aréne na programe finále medzi Nemeckom a Nórskom.
Autor TASR
Rotterdam 14. decembra (TASR) - Hádzanárky Francúzska získali bronzové medaily na majstrovstvách sveta. V nedeľnom dramatickom súboji o bronz vyhrali v Rotterdame nad domácim Holandskom 33:31 po predĺžení. Francúzky obhajovali na šampionáte zlato spred dvoch rokov.
MS v hádzanej žien 2025 (Holandsko/Nemecko)
zápas o 3. miesto:
Francúzsko - Holandsko 33:31 po predĺžení (26:26, 12:11)
finále:
17.30 Nemecko - Nórsko
