Francúzky vybojovali bronz po víťazstve nad Holandskom 33:31

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Rotterdam 14. decembra (TASR) - Hádzanárky Francúzska získali bronzové medaily na majstrovstvách sveta. V nedeľnom dramatickom súboji o bronz vyhrali v Rotterdame nad domácim Holandskom 33:31 po predĺžení. Francúzky obhajovali na šampionáte zlato spred dvoch rokov.

Od 17.30 h bolo v rotterdamskej Ahoy aréne na programe finále medzi Nemeckom a Nórskom.



MS v hádzanej žien 2025 (Holandsko/Nemecko)

zápas o 3. miesto:

Francúzsko - Holandsko 33:31 po predĺžení (26:26, 12:11)



finále:

17.30 Nemecko - Nórsko
