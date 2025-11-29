< sekcia Šport
Francúzky vyhrali úvodnú štafetu, Slovenky sú na 8. mieste
Pred záverečnými 6000 metrami bola v pozícii topfavoritky Francúzka Jeanmonnotová, ktorá ihneď zvyšovala náskok.
Autor TASR,aktualizované
Östersund 29. novembra (TASR) - Francúzske biatlonistky vyhrali sobotňajšiu štafetu v rámci úvodného podujatia Svetového pohára vo švédskom Östersunde. Kvarteto v zložení Jeanne Richardová, Oceane Michelonová, Justine Braisazová-Bouchetová a Lou Jeanmonnotová triumfovalo s náskokom 13,8 sekundy pred Talianskom. Pódium doplnili Češky so stratou 30,8 s. Slovenské reprezentantky Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová a Zuzana Remeňová obsadili 8. miesto (+2:37,9 min).
Slovenky začali výborne vďaka Kapustovej, ktorá predviedla svoju silu na strelnici. Najskôr vybielila všetky terče v ľahu, po čistej položke v stoji sa posunula na 2. miesto za vedúcu Talianku Dorotheu Wiererovú. Kapustová však v behu tempo neudržala a Bátovskej Fialkovej odovzdala štafetu s mankom 37,5 sekundy na 10. pozícii. Kľúčová žena slovenskej štafety najskôr dvakrát dobíjala, na druhej položke zvládla streľbu čisto a Slovenky posunula o jednu priečku, čím do boja vyslala na treťom úseku 41-ročnú Kuzminovú.
Výborný úsek mala za sebou druhá Češka v poradí Lucie Charvátová, ktorá odovzdávala Tereze Voborníkovej na vedúcej pozícii pred Rakúskom a Francúzskom. Trápili sa najmä Nórky, ktorých nádeje na lepší výsledok pochovala Ingrid Landmark Tandrevoldová troma trestnými kolami. Domáce švédske reprezentantky vrátila späť do hry Anna Magnussonová, ktorá napravila nevydarený prvý úsek Johanny Skottheimovej. Prekvapením bola rakúska štafeta, ktorá sa držala v boji o triumf po vydarenom úseku od Anny Gandlerovej. Kuzminová na trati nesklamala, dobíjanie na svojej prvej streľbe zvládla a po čistej druhej položke sa posunula do elitnej päťky. Trojnásobná olympijská víťazka napokon odovzdávala krajanke Remeňovej na 7. mieste.
Svetový pohár - 1. kolo v Östersunde
štafeta žien na 4x6 km
1. Francúzsko (Jeanne Richardová, Oceane Michelonová, Justine Braisazová-Bouchetová, Lou Jeanmonnotová) 1:11:17,9 h (0+8), 2. Taliansko (Dorothea Wiererová, Michela Carrarová, Lisa Vittozziová, Hannah Auchentallerová) +13,8 sekundy (1+9), 3. Česko (Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Markéta Davidová) +30,8 (0+8), 4. Švédsko +45,5 (2+10), 5. Rakúsko +1:31,8 min. (1+12), 6. Fínsko +2:09,2 (1+9), 7. Švajčiarsko +2:17,5 (0+8), 8. SLOVENSKO (Ema KAPUSTOVÁ, Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ, Anastasia KUZMINOVÁ, Zuzana REMEŇOVÁ) +2:37,9 (0+6), 9. Bulharsko +2:44,2 (0+3), 10. Poľsko +2:56,7 (1+10)
