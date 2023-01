Francúzky zvíťazili v štafete v Anterselve, Slovenky na 14. mieste

Štafeta 4x6 km: 1. Francúzsko (Lou Jeanmonotová, Anais Bouchetová, Chloe Chevalierová, Julia Simonová) 1:07,21,3 (0+2), 2. Švédsko (Linn Perssonová, Anna Magnussonová, Hanna Öbergová, Elvira Öbergová) +45,2 s (0+8), 3. Nemecko (Vanessa Voigtová, Sophia Schneiderová, Janina Hettichová-Walzová, Hanna Kebingerová) +1:16,9 min. (0+10), 4. Taliansko +1:30,4 (1+6), 5. Rakúsko +1,56,1 (0+3), 6. Nórsko +2:35,4 (3+9), ... 14. SLOVENSKO (Paulína Bátovská Fialková, Mária Remeňová, Ivona Fialková, Zuzana Remeňová) + 1 kolo (2+11)



Anterselva 22. januára (TASR) - Slovenské biatlonistky Paulína Bátovská Fialková, Mária Remeňová, Ivona Fialková, Zuzana Remeňová obsadili v nedeľňajších pretekoch Svetového pohára v talianskej Anterselve 14. miesto v štafete na 4x6 km. Zvíťazili Francúzky v zložení Lou Jeanmonotová, Anais Chevalierová-Bouchetová, Chloe Chevalierová Julia Simonová pred Švédkami a Nemkami.Boli to záverečné štafetové preteky pred MS v Oberhofe. Francúzky predviedli suverénny výkon, ktorý predznamenala už Lou Jeanmonnotová vydarenou bežeckou časťou a jedinou chybou v stojke. Na odovzdávku prišla o osem sekúnd skôr než Švédka Perssonová. Po prvej zo štyroch častí boli na treťom mieste Talianky. Francúzka Chevalierová-Bouchetová nadviazala na výkon krajanky, bežecky bola suverénna a nevykoľajil ju ani vietor na ležke. Spravila len jednu chybu, v stojke bola stopercentná a odovzdala o 31 sekúnd skôr než Wiererová.Chevalierová pokračovala vo francúzskej dominancii, keď predviedla bezchybnú streľbu, no Švédka výbornou bežeckou časťou zmazala z francúzskeho náskoku 18 sekúnd. Líderka SP Julia Simonová štartovala s 13-sekundovým náskokom. Švédka Elvira Öbergová však zaostala v rýchlosti streľby, pričom obe biatlonistky boli stopercentné. Simonová si postupne vypracovala náskok, na záverečnej položke absolvovala dve dobíjania a napokon potvrdila suverenitu Francúzok.Slovenky štartovali so sestrami Fialkovými a Remeňovými s cieľom držať sa čo najdlhšie a čo najvyššie. Bátovská Fialková sa po štarte dostala cez viacero súperiek až na 5-6. miesto. Na ležke sa zdržala príliš dlho, potrebovala dva náhradné náboje a pád na 17. miesto znamenal aj stratu 35 sekúnd. Remeňová si odbehla prvé kolo so Švajčiarkou Elisou Gasparinovou. Na ležke spravila dve chyby a manko 1:16 znamenalo zosun na 16. pozíciu a stratu 2:14. Neskôr odovzdala na 15. mieste s odstupom 3:37.Ivona Fialková zvládla ležku a s mankom 4:02 sa posunula na 14. miesto. Na stojke trafila z ôsmich nábojov iba tri terče a v trestnom kole ju predbehla francúzska štafeta. Výsledkom bola 14. priečka. Do cieľa napokon prišlo 11 tímov.