Francúzov, ktorí boli v kontakte s Pairem, nevylúčia z turnaja US Open

New York 31. augusta (TASR) - Francúzskych tenistov, ktorí boli v uplynulých dňoch v kontakte s Benoitem Pairem, nevylúčia z US Open. Paire musel oželieť svoj štart v New Yorku po tom, ako mal tesne pred začiatkom grandslamového podujatia pozitívny test na koronavírus. Podľa vyjadrenia organizátorov Richard Gasquet, Adrian Mannarino i deblový špecialista Edouard Roger-Vasselin môžu pokračovať na turnaji. "Všetci hráči, ktorí prišli do kontaktu s Pairem, zostanú v pavúku US Open," citovala agentúra AFP slová riaditeľky turnaja Stacey Allasterovej.



Podľa hovorcu Americkej tenisovej asociácie (USTA) sa hráči každý deň podrobia testom. "USTA v kooperácii s newyorským úradom verejného zdravotníctva vypracovalo rozšírený protokol pre hráčov, ktorí sa po kontakte s Pairem potenciálne mohli nakaziť koronavirusom. Budú ich testovať na dennej báze, nie iba každý štvrtý deň," uvádza sa vo vyhlásení riadiaceho orgánu amerického tenisu. Paireho nahradil v hlavnej súťaži Španiel Marcel Granollers.