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Francúzska atlétka dostala 22-mesačný dištanc za nedodržanie pravidiel

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dištanc Lazraqovej-Khlassovej by mal vypršať v januári 2028.

Autor TASR
Paríž 13. novembra (TASR) - Francúzska atlétka Auriana Lazraqová-Khlassová dostala 22-mesačný dištanc od Jednotky pre integritu atletiky (AIU) za nedodržanie antidopingových pravidiel. Dvadsaťsedemročnú viacbojárku obvinili z troch porušení povinnosti nahlásenia miesta pobytu v období od februára do novembra 2025.

AIU uviedla, že trest pre reprezentantku Francúzska vstúpil do platnosti 26. marca 2026. Držiteľka striebra z majstrovstiev Európy 2024 nespochybnila prvé dve porušenia, keďže neaktualizovala informácie o svojom pobyte v aplikácii, ktorá umožňuje antidopingovým orgánom sledovať športovcov. Dištanc Lazraqovej-Khlassovej by mal vypršať v januári 2028. Informovala agentúra AFP.
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